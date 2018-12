NASLEDNICA JELENE I ANE: Srpska teniserka ima 14 godina a pobeđuje dve godine starije! (VIDEO)

Teniserka iz Srbije Fatma Idrizović plasirala se u sreduu četvrtfinale Oranž Bola za igračice do 16 godina, koji se održava u Plantejšnu na Floridi.



Četrnaestogodišnja Novopazarka je u osmini finala posle preokreta pobedila dobitnicu specijalne pozivnice Sofi Vilijams iz SAD sa 3:6, 7:5, 6:3.



Njena naredna protivnica biće bolja iz duela između osme nositeljke Jelisavete Karlove iz Kazahstana i devete favoritkinje Hibe Šejh iz SAD.

Fatma Idrizović je trenutno druga teniserka Evrope u konkurenciji do 14 godina, i postaje fatalna za svoje protivnice. Rođena 6. juna 2004. godine u Novom Pazaru prvi kontakt sa teniskim reketom ostvarila je sa osam godina u rodnom gradu. I veoma brzo, iako za neke kasnim početkom bavljenja tenisom, pokazala svoj izuzetan talenat.

Devojčica je veoma brzo pokazala da se rađa jedan izuzetan sportski dragulj. Svojim entuzijazmom, samopouzdanjem, radnim elanom i pre svega, očitom željom da uspe, Fatma je veoma brzo počela da beleži uspehe. I to značajne.

Sa četrnaest godina aktuelni je šampion Srbije u kategoriji svojih vršnjakinja, ali i dve godine starijoj kategoriji, do 16 godina. Na međunarodnom planu ove godine je osvojila Tennis Europa Masters do 14 godina u Kalabriji (Italija), uz tri titule Tennis Europa do 14 i dve do 16 godina. Svi njeni rezultatu ukazuju da se radi o vanserijskom talentu i devojčici pred kojom je sjajna teniska karijera.

Trenutno je na američkoj seriji turnira (Edi Her i Oranž Boul).

Kada si i kako došla do toga da treniraš tenis?

- To je bilo vreme velikih uspeha naših tenisera i teniserki. Ana Ivanović, Jelena Janković, Novak Đoković, Janko Tipsarević i drugi držali su me satima pred malim ekranima. Gledajući njihove mečeve, igre i pobede jednostavno su me opčinile i ja sam poželela da igram tenis.

Početak?

- Dobila sam svoj prvi reket, otišla u klub i već posle prvog, nazovi treninga, znala sam da ću u ovom sportu ostati. Od tada, moje preokupacije, moji snovi, želje i nade išle su samo u jednom pravcu - da postanem teniserka.

Igraš u klubu iz Novog Pazara. Verovatno si dobijala pozive da se preseliš u neki veći klub?

- Da, čim sam počela da igram uspešno turnire i kada sam pozvana u reprezentaciju Srbije do 12 godina, dobila sam pozive, ali ne želim da se selim. Ne želim, bar za sasda, da se odvajam od kuće, roditelja.

Koliko ti je značio poziv da igraš za reprezentaciju Srbije, prvo kao dvanaestogodišnjakinja, i sada u kategoriji do 14 godina.

- To je bio znak da nisam utrošila vreme uzalud. Postigla sam nešto, ali se ne zadovoljavam postignutim. Želim da napredujem, da usavršavam svoju igru i udarce, da se nadgradim. Svesna sam da je put posut trnjem, ali isto tako sam uverena da mogu uspeti.

Koliko vremena provodiš na treninzima?

- Kako sam starija, to su i zadaci koje postavljam sebi sve zahtevniji. Program mi je doziran, ali i naporan. Teretana, kondicija, a onda i ono što najviše volim, igra, Sve to me kompletno angažuje, a uz to imam obaveza i u školi pa, jasno, za neke dodatne aktivnosti jednostavno nemam vremena. Kada god mogu sebi da odvojim malo vremena provodim ga sa mojim drugovima i drugaricama.

Tako dolazimo i do neumitnog pitanja šta si dobila, a šta izgubila?

- Ne mogu reći da sam nešto izgubila, jer je igranje tenisa moja odluka. Koliko volim tenis, ništa mi nije teško. Činjenica je da sam, u odnosu na svoje vršnjake, u minusu kada se radi o svakodnevnom i običnom životu moje generacije. Ali, dobila sam mnogo, jer putujem, upoznajem druge ljude, moje vršnjake iz drugih zemalja, a to je nešto što, opet, moji vršnjaci u Srbiji ne mogu da imaju.

Dobri i loši aspekti tvoje igre?

- Svesna sam da moram mnogo da treniram i učim. Mesta za napredovanje ima mnogo, ali ja sam voljna da napredujem, da usavršavam svoju ličnost i kao devojka i kao teniserka. Dosadašnji uspesi mi daju za pravo da sam na pravom putu. Naravno, isto tako sam svesna da uspeh u bilo kom segmentu rada, posebno u sportu, posebno u tenisu zahteva puno odricanja i rada. Ja sam spremna na sve žrtve.



Fatalna Fatma fatalna je za protivnice što je i dokazala osvajanjem Mastersa Tennis Europe do 14 za 2018. kao i drugim mestom koje zauzima na na listi najboljih teniserki (do 14) na Starom kontinentu.

