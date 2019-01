DA LI SE BLIŽI SMAK SVETA?! LJUDI, ŠTA SE DESILO FEDERERU? Švajcarac rekao OVO o Novaku i zapalio internet!

Nedavno je Novak Đoković rekao da očekuje da će Federer, Nadal i on, pa i Endi Marej ako bude spreman, biti favoriti na svim gren slemovima.

Švajcarski teniser se složio s Novakovom prognozom.

"Nas trojica znamo kako se osvajaju trofeji na najvećim turnirima", počeo je Federer i dodao:

"Bez obzira kako će se osećati, ali Nadal je u svakom slučaju favorit za Rolan Garos".

Onda se osvajač 20 gren slem titula posebno osvrnuo na Đokovića i nahvalio ga kao malo kad do sada.



"Novak... Novak je uvek favorit na tvrdoj podlozi. U stvari, on je favorit na svim podlogama, ako je stoprocentno spreman i ako igra kao prošle godine".

Švajcarski as veruje da i sam može da osvoji još koju gren slem titulu.

"Imam mnogo trofeja na Vimbldonu, pa i drugim velikim turnirima, zbog čega bih i sebe svrstao u taj krug favorita".

Međutim, Federer ne odbacuje mogućnost da neko iz mladog talasa bljesne u 2019.



"Saša (prim.aut. Aleksander Zverev) je osvojio Završni masters u Londonu, zbog čega ima pravo da se nada da će daleko stići i na nekom od gren slemova. Do sada to nije uspeo, ali možda je baš sada vreme za to", zaključio je Rodžer Federer.

Švajcarac na Australijan openu brani titulu. U drugom kolu je pobedio Britanca Evansa 7:6, 7:6, 6:3 i u trećem mu sledi duel sa Amerikancem Tejlorom Fricom.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: EPA)

