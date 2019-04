NADAL JE SILA: Kralj šljake razbio i Dimitrova! Rafina neverovatna serija u Monte Karlu i dalje traje (VIDEO)

Bila je to još jedna ubedljiva predstava "kralja šljake" na njegovom drugom meču ove sezone na toj podlozi.

Prethodno, Nadal je u drugom kolu "počistio" zemljaka Roberta Bautistu Aguta (6:1, 6:1), a danas i 28. tenisera sveta za 93 minuta.

Dimitrov je delić raskošnog potencijala kojim raspolaže pokazao u finišu prvog seta kada je od 1:4 stigao do 4:4, ali to je bilo to od njega.

Rafa je bez problema 12. put pobedio Dimitrova u njihovom 13. duelu.

Nadal će se u četvrtfinalu sastati sa Argentincem Gvidom Peljom, koji je eliminisao Italijana Marka Čekinata - 6:4, 4:6, 6:4.

Nadal je, počev od 2005, 11 puta trijumfovao u Monte Karlu. Trenutno je trostruki uzastopni osvajač tog trofeja.

Današnja pobeda bila mu je 17. uzastopna u Monte Karlu.

