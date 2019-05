JA ISPADAM NEGATIVAC, A NOVAK JE GORI OD MENE! Kontroverzni Francuz uzeo Đokovića u usta! (VIDEO)

Francuz je za francuski list "Lekip" pričao o svom ponašanju na terenu. Ovaj temperamenti 30-godišnjak smatra da je bez razloga predstavljen u negativnom medijskom svetlu.

Per je istakao da se primerenije ponaša od najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Svako ko me poznaje kaže da je Benoa dobar momak, tih, nije previše nervozan, ali me prati ta negativna slika kao tenisera koji 'peni' sve vreme. Čini mi se da ljudi samo čekaju da bacim reket. Ja to uradim i oni kažu: "Da, ovo je Benoa koga znamo." Ali ne, to se dešava svima. Pogledajte Đokovića - on lomi više reketa nego ja. Mnogo više! Naprotiv, bio sam mirniji od Novaka ove godine", tvrdi Per.

Per je pre nekoliko dana slavio na turniru u Lionu i u dobrom raspoloženju je stigao na Rolan Garos.



