FEDERER GAZI NA ROLAN GAROSU: Švajcarac bez izgubljenog seta savldao Majera

Federer je do četvrte pobede u isto toliko duela s Majerom došao posle sat i 42 minuta igre.

On će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela izmedju sunarodnika Stana Vavrinke i Grka Stefanosa Cicipasa.

Švajcarac je maestralno igrao od prvog do poslednjeg poena, rivalu nije dozvolio nijednom da mu pripreti u servis gemovima.

S druge strane, u prva dva seta je dva puta dolazio do brejkova, dok mu je u trećem to jednom pošlo za rukom, pa se tako veoma lako, do sada bez izgubljenog seta, domogao borbe za polufinale.

kurir.rs / Beta

