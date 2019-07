KAKO JE 14-GODIŠNJI NOVAK UČESTVOVAO U ŠAMPIONSKOM POHODU IVANIŠEVIĆA NA VIMBLDONU?! Đoković otkrio do sada nepoznat detalj sa početka karijere!

Veoma sam zahvalan Goranu što je prihvatio da sarađujemo na ovogodišnjem Wimbledon-u. Odrastao sam gledajući ga kako igra na najvećim turnirima i navijao za njega iz sveg glasa, a sada ga imam na svojoj strani mreže. Verujem da je puno ljudi uzbudjeno zbog naše saradnje, a pogotovo jedan čovek .. Sjor Niki Pilić. Dragi Niki, hvala ti što si mi dao priliku da Goranu nosim užinu dok se pripremao za svoj slavni trofej na Wimbledon-u 2001 godine. Hvala Marijanu koji je prihvatio sa pozovemo Gorana u naš tim i time ga još više ojačamo pred ovaj važan turnir. Idemooo 💪🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I am grateful to have Goran on my side of the net. We have agreed to collaborate at #Wimbledon and hopefully many more in the future. I am thankful to Marian for supporting the idea to invite Goran and strengthen our team ahead of this important tournament. I have grown up watching and supporting Goran. Niki Pilic allowed me to be Goran’s ball boy during his preparation in Niki’s academy for the famous Wimbledon trophy in 2001 - that was a dream come true for a young tennis player who looked up to Goran. Now we get to join forces in the quest here in London. Idemooo 💪🏼

