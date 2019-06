SENZACIONALNA VEST! Legendarni Hrvat je novi trener Novaka Đokovića! (FOTO)

Nakon što je trenirao Marina Čilića, Tomaša Berdiha i Miloša Raonića, Ivanišević je započeo saradnju sa prvim teniserom sveta.

Već duže vreme se spekuliše da bi legendarni Hrvat mogao da se priključi timu slavnog Srbina, a tokom dana su procurile i fotografije iz "All England Cluba" na kojima se jasno vidi kako Đoković i Ivanišević komuniciraju na terenu tokom treninga.

Još uvek nije poznato da li je Novak angažovao Hrvata samo za Vimbldon, ili je reč o dugoročnoj saradnji.

Podsetimo, u ponedeljak startuje najprestižniji Gren slem u sezoni, a aktuelni šampion Novak Đoković u 14 časova otvara program na Centralnom terenu. Njegov protivnik u prvom kolu biće Filip Kolšrajber.

NOVAK JE FERARI, OSTALI SU JUGO

Bivši osvajač Vimbldone nije krio da svim srcem navija za Novaka na velikim turnirima.

Često je imao samo reči hvale za slavnog Srbina.

"Gledajući mečeve Noleta, to vam je kao da to vam je kao da se trkaju "ferari" i "jugo". Ide "jugo", ali on se raspadne, dok "ferari" ide dalje i ne zaustavlja se! To je sada Novak u odnosu na druge", rekao je za nedavno za Kurir Ivanišević.

Goran je nedavno istakao da mu je izuzetno drago što se Srbin vratio na sam vrh.

"Prvo, veoma mi je drago da se ponovo vratio na vrh. Svi su ga već pokopali kad mu se desila ona povreda, pa i vi tamo u Srbiji. Sve sam pratio, napravili ste mu "grob", ušli ste u razne teorije zavere, šta se dešava sa njim, povezivali ste ga sa nekim čudnim stvarima. Pitali ste se da li jede meso, kako se hrani, što je smršao... Ja sam uvek znao da će se vratiti, to je balkanska glava, jak je on, pre svega mentalno, jer da nije tako, ne bi osvojio toliko grend slemova. Malo je u jednom periodu skrenuo sa puta, što je možda i normalno, ali sada ponovo dominira tenisom".