TIPSAREVIĆ ZAUSTAVLJEN: Prošlogodišnji finalista prejak za Janka

Srpski teniser je pružio snažan otpor u prva dva seta, a kada su se u trećem pojavili novi zdravstveni problemi, Andersonu je preostao rutinski posao do trijumfa. Na kraju, Anderson – Tipsarević 3:1 (6:4, 6:7(5), 6:1, 6:4), posle gotovo tri časa provedena na terenu.

Tipsarević je izgubio servis u prvom gemu na meču, a ispostavilo se da ga je on koštao prvog seta. Istina, mogao je Srbin odmah da uzvrati ribrejkom, došao je do brejk lopte, svoje jedine u celom meču, ali je servis najubojitije oružje Južnoafrikanca. Čuvao je Anderson ljubomorno svoj servis do kraja seta, mogao je i ranije da ga dobije, Tipsarević je spasio jednu set loptu na svoj servis, ali nije sprečio Andersona da, već u narednom gemu, privede prvi deo igre kraju.



U drugom setu smo gledali izjednačenu borbu. Samo je u prvom gemu, još jednom, Anderson imao brejk priliku, dok su u svim ostalim gemovima serveri lako dobijali. Ušlo se u taj brejk, u kome su takođe dominirali serveri, sve do rezultata 5:4 za Tipsarevića, kada mu rival dvostrukom servis greškom poklanja dve vezane set lopte. Prvu je Južnoafrikanac spasio as servisom, ali je zatim Janko servirao, nateravši Andersona na neiznuđenu grešku, za 1:1 u setovima.

Problemi za Tipsarevića kulminirali su u četvrtom gemu trećeg seta. Tada je imao 40:15 na svoj servis, ali je posle nekoliko njegovih grešaka Anderson stigao do brejk lopte, koju je pretvorio u ubedljivu prednost. Do kraja seta videli smo još jedan brejk, ponovo je uspešan bio prošlogodišnji finalista. Na kraju, posle samo pola sata igre, treći set je pripao Andersonu.

Posle ovog seta Tipsareviću je ukazivana medicinska pomoć. Pored stomačnih problema, na koje se žalio ranije, pojavio se problem sa, čini nam se, preponom i bilo je jasno da neće moći ozbiljnije da ugrozi visokog Južnoafrikanca u ovom meču. Ubrzo je stigla i potvrda ovakve pretpostavke, već u prvom gemu četvrtog seta Anderson dolazi do brejka, a znajući kako je servirao u ovom duelu, gotovo sve Jankove nade su, u tom trenutku, potonule.



Borio se Janko do poslednje kapi znoja, ali on i ne ume drugačije, međutim, s druge strane mreže bio je teniser koji je, u ovom trenutku bolji, pogotovo na ovoj podlozi. Anderson je sačuvao svoj servis do kraja i ovog seta i stigao do trećeg kola, u kome će mu rival biti Argentinac Gvido Pelja.

