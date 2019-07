NIJE UBIO ČOVEKA Đoković o napadu novinara na Vimbldonu: Osetio sam otrovne strelice

Gimelstob je bio jedan od trojice predstavnika igrača u Asocijaciji teniskih profesionalaca (ATP), ali je s tog mesta smenjen. On je uslovno osuđen na tri godine zbog napada na jednog prijatelja i njegovu ženu novembra prošle godine.



"Očekujem da će da me pitaju tako nešto. Kada sam se prihvatio uloge predsednika Saveta igrača, kada su me igrači izabrali, bio sam svestan da ću dobijati politička pitanja u okviru našeg sporta. Na to sam spreman i uglavnom imam spremne odgovore jer mi je stalo i svestan sam šta se dešava. Nekad mi i prijaju takva pitanja", rekao je Đoković.

Novinar Bil Simons je uporno pokušavao da "izvuče" određenu izjavu od Đokovića, naglasivši da podržava Gimelstoba.

"Imao je emotivno izlaganje o Gimelstobu. Nisam čuo da su se stvari tako desile. Mora čovek da proceni kada može da se izbegne pitanje, a kada može da se odgovori. Ja sam odlučio da odgovorim jer je gospodin bio korektan prema meni tokom karijere, ali sam osetio da je ton prešao u osudu. Pokušao sam da njega smirim, ne sebe, jer je bio malo potresen", rekao je Novak za Sport Klub.

Gimelstob je veoma blizak sa Đokovićem i bili su veoma blisku dok je ovaj obavljao funkciju u ATP.

"Džastin i ja imamo dobar odnos, cenim njegovu posvećenost i napor koju je uložio da predstavlja igrače. Jedan je od retkih, ako ne i jedini koji se toliko borio za igrače u poseldnjih deset godina. Dobro znam šta se dešava iza zavese i koliko ima prljavih igara, a on je velika prednost za igrače. Žao mi je što se povukao, ali to je moralo da se desi zbog celog sudskog procesa. Kada se bude rešilo, a on mi je rekao da proces i dalje traje, pokrenuo je optužbe protiv čoveka koji je lagao, a ako se tako desilo, vrata mu neće biti zatvorena. Ima tu svašta nešto, nisam u poziciji da pričam jer ne znam šta se sve desilo. Neću da mešamo šta osećam prema njemu, a osetio sam otvorne strelice jer sam u dobrom odnosu s njim. Nije ubio čoveka, tek treba da se pokaže šta se desilo", zaključio je Novak.

