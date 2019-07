RAFA, RODŽER I JA RADIMO NAPORNO Đoković IMAO PORUKU za novinare

Nakon meča, najbolji teniser sveta je odgovarao na mnogobrojna pitanja. Najpre kako se osećao na terenu?

„Veoma dobro. Imao sam dva slobodna dana i sasvim dovoljno vremena da se pripremim za danas. Nadam se dugoj i uspešnoj drugoj nedelji. Igrao sam protiv veoma talentovanog igrača koji je ove godine ovde upisao neke velike pobede i definitivno pokazao da ima potencijal da postigne velike rezultate jer je prilično svestran igrač. I čini mi se da je veoma dobar momak takođe, posvećen. Za njega je ovo bila velika prilika, prvi put je bio u osmini finala. Uspeo dam rano da dođem do brejka u prva dva seta i mislim da mi je to pomoglo. Kako je meč odmicao igrao sam bolje i bolje. Veoma sam zadovoljan svojom igrom danas i mislim da je to upravo ono čemu sam se nadao i što mi je bilo potrebno."

Đoković, Nadal i Federer su bez imalo muke savladali svoje rivale tokom „maničnog ponedeljka”.

„Nemam objašnjenje za to. Ostavljam vašoj kreativnosti da pronađete razlog zašto je to tako”, nasmejao se.

„Mislim da nas trojica treniramo naporno kao i bilo ko drugi ovde. Svakako naše iskustvo pomaže na izgradnji samopuzdanja, sve što smo do sada postigli u svojim karijerama donosimo sa sobom na teren i većina igrača zbog toga oseća pritisak. Za nas je to samo jedan meč, nešto što smo iskusili i ranije mnogo puta. Mislim da je to jedan od razloga zašto se osećamo prijatnije i konstantno igramo dobro. Naravno, uz sve to potrebni su i sati treninga, pripreme, oporavka. To je stil života. Posvećenost se uvek isplati. Mislim da je svako od nas trojice drugačiji, ali mislim da nam je zajednilko to što volimo ovaj sport i što smo mu u potpunosti posvećeni. Uvek imamo najviše ciljeve. Niko od nas ne igra zabave radi, igramo da budemo najbolji na svetu. Mislim da su se naša rivalstva sa godinam arazvila i to nas je dovelo do toga da s ei dalje takmičimo na visokom nivou. Sjajno je što sam jedan od te trojice igrača i što sam još uvek veoma uspešan. Mnogo puta smo razgovarali o ovome, dobro je i da vidimo nova lica u našem sportu, Mladi igrači će nas u jednom trenutku zameniti. To će se dogoditi. Kada, ne znam. Nadam se ne tako brzo, ali desiće se."



Naredni Novakov rival biće Gofan.

„Nikada nismo igrali na travi. Definitivno ću morati da se pripremim i da obavim neke analize. Mislim da je trava zapravo dobra podloga za njegov stil igre. On je jedan od najbržih igrača na turu, ima dobre pokrete i mislim da se dobro postavlja sve vreme, ima izbalansirane udarce koji većini igrača predstavljaju problem. Igrao je u finalu halea sa Rodžerom pre Vimbldona, sada je u četvrtfinalu i igra dobro. Bez sumnje trenutno igra dobro nakon što se mučio sa povredama. Mogu da se poistovetim sa tim jer sam i sam imao probleme i znam koliko to može da utiče na igru.”



