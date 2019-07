ĐOKOVIĆ PRED OKRŠAJ SA BAUTISTOM AGUTOM: Pažnju usmeravam na bitne stvari, ne na statistiku

Biće to 11. meč Srbina i Španca. Nole vodi sa 7:3, ali treba imati na umu da je poslednja dva duela u ovoj godini - u Dohi i Majamiju - dobio Bautista.

„To je situacija u kojoj se nalazim i sigurno je da će mu pobeda koju je ostvario u Majamiju poslužiti da podigne samopouzdanje i da veruje kako može da ponovi taj uspeh. On je nezgodan igrač, pre svega zbog njegovog stila igre i mog stila igre. Rekao bih da mi je nezgodno da igram protiv njega, pogotovo kad uđe u onu zonu da malo greši. To je verovatno njegova najveća prednost.

On greške svede na minimum, ne pravi neiznuđene greške. Tom svojom konstantnošću uspeo je i mene da pobedi. U poslednjih nekoliko godina je jedan od najkonstantnijih igrača, stalno je u 15 ili 20 na svetu. Jedan je od onih igrača koje morate pobedite, neće vam dati lak poen. Znam šta me očekuje, vrlo dobro poznajem njegovu igru, mislim da nikad nismo igrali na travi. Biće to prvenac i u tom smislu”, izjavio je svetski broj jedan.

Novak je rekao da za mnoge predstavlja iznenađenje što je Roberto među četiri, kaže da sa njim ima odličan odnos i da veruje u krajnji uspeh, pobedu i plasman u novo finale.

„Sigurno da je iznenađenje što je dogurao tako daleko s obzirom da mu je ovo prvo polufinale Grend slema. Ovo je podloga koja prilično odgovara njegovoj igri. Dosta ravno udara i sa bekhend i sa forhend strane, spreman je fizički, dobro se kreće, mentalno je vrlo čvrst, stabilan, smiren i zna kako da se nosi sa pritiskom i igranjem na Centralnom terenu protiv najboljih igrača na svetu. Zrelo pristupa mečevima, imamo vrlo lep odnos van terena, jako se poštujemo. Siguran sam da će biti veliki izazov i za mene i za njega. Biće bitno dobro da se spremim i nadam se najboljoj mogućoj egzekuciji”, dodao je Novak.

Onda je usledilo još malo priče o igri protivnika.

„Nezgodno je igrati na bilo kojoj podlozi protiv njega. Pogotovo na podlozi gde loptica niže odskače, to mu odgovara. Napredovao je i sa bekhend strane koja mu je slabija od forhenda. Forhend mu je čvrst, stabilan iz bilo koje pozicije na terenu, a mislim da više dobija i od servisa na ovoj podlozi. Nema ubitačan servis, ali je precizan i podloga mu pomaže da bude efikasniji i opasniji.”

Novak dodaje i da se ne obazire preterano na brojke i istorijske podatke. Pobeda nad Gofanom bila mu je jubilatbna, 70. na Vimbldonu, a da devet polufinala izjednačio se sa bivšim trenerom Borisom Bekerom.

„Godi mi da se nastavljaju dobri rezultati i da na neki način nastavljam da pišem istoriju sporta u kom se takmičim. S druge strane ne vodim evidenciju, ne pratim do te mere da bih razmišljao o tome, u stilu, e sad mi je potrebno četvrtfinale da bih ušao u istoriju. Pažnju usmeravam na malo bitnije stvari, to je trofej ovde u Vimbldonu, nadam se da ću imati priliku da se borim za njega“, jasan je Đoković.



I on ima utisak da je trava za nijansu sporija ove sezone.

„Moguće, da. Da li je samo trava u pitanju, ne znam, možda ima neke veze sa lopticama. U određenim danima kada su uslovi takvi da je malo veća vlaga, to sigurno utiče na brzinu loptica i uopšte na teren. Trava je trava, to je ipak najbrža podloga koju imamo“, zaključio je Đoković.

Kurir sport

Kurir