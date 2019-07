TATA, MORAO SAM DA SE SMIRIM... Srđan Đoković otkrio kako je čuveni SRPSKI INAT ućutkao BESRAMNU PUBLIKU na Vimbldonu i šta mu je Novak rekao nakon istorijskog meča!

Srđan je gostujući u jutarnjem programu na TV Prva istakao da atmosfera tokom istorijskog finala bila "neprijateljska" i da je Novak protiv sebe imao ceo stadion.

"Meč je odigran u neprijateljskoj atmosferi. Posetioci su bili protiv Novaka, svi sem njegovog boksa. Vimbldon je gospodski turnir, tamo se obraća pažnja na "fer-plej", na ponašanje... Međutim, tog dana je sve zakazalo. Jedino na šta nisu računali je taj čuveni inat, a zbog tog inata i zbog tog što su navijali ne za njegovog protivnika, nego protiv njega, to je Novaku i dalo dodatni stimulans", rekao je Srđan Đoković.

Srđan ne krije da je i njemu bilo neobično što je Novak na terenu delovao veoma mirno.

"On je znao da će tako biti, psihološki se spremao za to. On je morao da se smiri, to mi je rekao posle meča. Rekao mi je: 'Tata morao sam da se smirim, da ne iskačem mnogo ni gore, da se ne primam puno na tu neprijateljsku atmosferu.' Rekao je da to ne bi bilo dobro, jer ne bi mogao da se fokusira, ne bi izdržao toliko sati da je bio drugačiji. Dakle, tog dana je bio neki drugi Nole i taj "drugi" je i pobedio", dodao je Srđan.

U poslednje vreme često se vodi polemika na temu ko je najbolji teniser svih vremena... Da li je to Federer, Đoković ili Naldal. Evo šta na to kaže Novakov tata:

"U poslednjih deset godina Novak je ubedljivo najbolji teniser na svetu. Pre godinu dana bilo je 20:12 u Grend slem titulama za Federera, sada je 20:16. Pričaćemo opet za godinu dana. Imamo sad bilbord sa njegovih pet pehara sa Vimbldona. Tek smo na pola puta, verujte".

Srđan ne krije da je u prošlosti često bio veoma strog prema Novaku.

"Ja sam ponekad morao da budem malo čvršći, malo grublji, nisam smeo da popustim, ali posle toga sam ja to na emotivan način preživljavao, kada on nije tu. Ali, nisam pokazvao slabosti kada je prisutan. Evo, godine su prošle, on i dalje često gleda ka loži kada sam tamo. A šta ja mogu da mu kažem sada? 'Uradi ovo ili ono'?. Ili, šta može da mu kaže bilo ko drugi na svetu", kaže Srđan Đoković.

