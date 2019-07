REKETI SU NAŠI, IMAMO PRAVA DA IH POLOMIMO I UZMEMO DRUGI IZ TORBE: Goran Ivanišević o divljanju na terenu i Niku Kirjosu KOJI NON-STOP NAPADA NOVAKA! (FOTO)

On je u intervjuu za francuski “We love tennis” rekao da takvi igrači pomažu u tome da tenis ne postane monotona i dosadna igra.

“Ne sviđa mi se termin ‘loši momci’. Više volim da kažem da su to igrači sa jakim karakterom. Potrebni su nam različiti ljudi. Tenis je individualni sport i lako može da postane dosadan, posebno pošto je sve standardizovano, podloge, tip igre i slično. Danas malo igrača ide na mrežu, tako da su neobični momci dobri za svetski tenis”, kaže Ivanišević.

“Nik je poseban, dobar je za tenis. Ono što mi smeta je to što ima talenta da bude broj jedan, a ne koristi ga. Kada ga gledate, ne znate šta će sledeće uraditi, potpuno je nepredvidiv. U stanju je da odigra tri luda gema i onda da ga nema nigde. Ne smem ni da pomislim kakvu je karijeru mogao imati da je bio ozbiljniji. Mnogi me pitaju da li bih mogao da budem njegov trener. Ne znam šta da kažem. Ne znam ni šta bih mu rekao, postavljanje ograda ne bi pomoglo. Autoritet nema nikakvu ulogu kod Nika, jedino rešenje je da Nik bude trener sam sebi. Voleo bih da ga vidim da se ozbiljno pripremi za Grend slem, da vidimo stvarno šta sve može”, kazao je hrvatski stručnjak.

“U moje vreme to nismo ni pokušavali jer su igrači bili više u terenu. Gledam ove danas, bar su metar iza osnovne linije, a nekad dok gledam TV prenos onog ko vraća servis i ne vidim na ekranu! Neki kažu da taj servis pokazuje nepoštovanje prema protivniku, ali ja ne mislim tako. Ako je to dozvoljeno, imate prvo da ga koristite".

Ono u čemu Ivanišević ne može da podrži Nika su njegovi napadi na Đokovića i Nadala.

“To je po meni previše. Svi su godinu dana zajedno na terenu i mislim da ne bi trebalo da kritikuje kolege. To nije fer plej. Možete imati svoje miljenike, ali to se ne pominje javno. Isto se odnosi na proslave pobeda. Tu ga ne podržavam. Istina je uvek zapisana na terenu. Ako pobdiš nekog koga ne voliš, osmehni mu se, rukuj se, to je dovoljno, ali ne pričaj svašta medijima. To su totalno nepotrebne stvari. Čak i ja, kog su uvek smatrali za nekog ko je temperamentan, nisam kritikovao protivnike. To je princip, pravilo u tenisu", dodao je Ivanišević.

“Nikad nisam mogao da razumem to kažnjavanje igrača koji lome rekete. Na kraju svega, reketi su naši. Imamo svo pravo da ih razbijemo i uzmemo drugi iz torbe. To nije neobično”, zaključio je Ivanišević.

