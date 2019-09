ĐOKOVIĆ O POVLAČENJU SA US OPENA I POVREDI RAMENA: Veoma je frustrirajuće! To boli! Novak pričao i o publici koja ga je izviždala! VIDEO

Đoković je posle meča potvrdio da je u pitanju levo rame.

"Da, nažalost".

Srpski teniser nije bio previše raspoložen da priča o povredi.

"Čestitam Stanu. On je veliki igrač. Želim mu sve najbolje do kraja turnira. Iskreno, ne želim da pričam o povredi. Rekao sam to i ranije i držaću se toga i ovog puta. Povukao sam se i rekao sam da je levo rame u pitanju, nemam više šta da dodam na to".

U trenutku kada je napuštao teren publika se ponela vrlo sramotno i izviždala najboljeg igrača sveta.

"Nije me niko uvredio ili se loše ponašao prema meni. Iskreno, ne obraćam mnogo pažnje na sve to. Znate, volim da poštujem druge, tako da se nadam da će i drugi poštovati mene i moju odluku. Žao mi je zbog publike, očigledno je da su došli da vide ceo meč, ali to se nije desilo. To je sve".

Situacija u kojoj se našao nije mu lako pala.

"Naravno da je frustrirajuće, veoma frustrirajuće. Očigledno je da nisam ni prvi ni poslednji igrač koji se povukao sa velikog takmičenja. Tek sam izašao sa terena, ali svakako da je bolno".

6-4, 7-5, 2-1 (ret.)@stanwawrinka returns to the QF after Djokovic retires from the match.#USOpen pic.twitter.com/3cGoWzcE0b — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

O tome da li će odsustvovati duže, Đoković je rekao.

"Sledi period evaluacije. Uradio sam dosta različitih tretmana i pregleda, sve to u poslednjih nekoliko nedelja. Moraću to ponovo da uradim, videćemo kako će rame da raguje. Odmor i neigranje će svakako ubrzati period oporavka. Imam u planu i turnir u Tokiju, nadam se da ću biti dotle u stanju da igram".

Kurir sport

Kurir