PA, OVAJ ČOVEK JE NEUNIŠTIV: Nik Kirjos potegao pivo dok mu je novinar postavljao pitanje! Tek kada ga je ISKAPIO DO KRAJA, odlučio je da odgovori! (VIDEO)

Kada su svi mislili da ne može uraditi nešto gore od svega do sada, on uradi nešto što do sada još nije viđeno u teniskom svetu.

Naime, na konferenciji za medije tokom Lejver kupa koji se trenutno održava u Ženevi ovaj arogantni Australijanac je napravio veliki skandal. Dok mu je novinar postavljao pitanje Kirjos je ''potegao'' flašicu piva. Nakon što je završio, odlučio je da odgovorio na pitanje.

To je izazvalo pravi šok u sali za konferenicije, dok je Kirjos standardno ostao ravnodušan.

