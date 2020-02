Kralj je ponovo na tronu! 👑🇷🇸 17x🏆 Grend slem 8x 🏆 Australijan open Bravo @djokernole 👏🏻👏🏻👏🏻 #fkcz #crvenazvezdafk #zvezda #czv #zvezdaježivot #novakdjokovic

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Feb 2, 2020 at 5:10am PST