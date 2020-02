UF, KAKVA JE OVO PSIHOLOŠKA IGRA! Novak Đoković do detalja objasnio kako psihički uspeva da se vrati u meč koji gubi!

Upitan je kako uspeva psihički da se vrati u mečevima koje gubi, i da da savet ostalim sportistima da budu toliko jaki poput njega.

"Svaki sport je očigledno drugačiji i poseban na svoj način. Postoje neke univerzalne stvari u kojima svako može da se prepozna. U tim trenucima na terenu kada se lomi rezultat, kada je nervoza sve veća, kada se ne osećate baš najbolje, kada je rezultat na strani vašeg protivnika, trudim se, iako služi kao kliše, da ostanem u sadašnjem trenutku koliko god mogu. To je mnogo teže ostvariti nego reći, to se stiče iskustvom i dugogodišnjim radom, razumevanjem sebe, jer je svako od nas različit. Jedna od najjednostavnijih, najefektnijih tehnika, jeste disanje. To je nešto što u svakom trenutku radimo i što možemo svesno da radimo jer 90 odsto vremena radimo nesvesno. Možete da se vratite u sebe, taj trenutak zatvorim oči i smirim puls, sve te struje koje se motaju po glavi kako bih se usredsredio samo na naredni udarac i poen, jer je to u našoj moći na neki način. Postoji momenat kada imate viši cilj u glavi, kada vas motiviše pehar, nekoga samo da prebr odi prepreku, pobedi meč, nekoga pomisao na familiju. Sve to imam u odredjenim periodima, nema posebnog pravila, ali postoje odredjene stvari kada oživim sliku u glavi da mi da snagu i motivaciju i osposobi me da pružim najbolju moguću partiju. Verujem da je iskustvo presudno, kada imate toliko mečeva u nogama, poznajete sebe, situacije, protivnika", rekao je Đoković.

Njemu su na konferenciji za medije u Beogradu puštani video snimci predstavnika Srbije u raznim sportovima, a stigao je da odgovori na nekoliko.

Pitanja su mu postavljali Velimir Stjepanović, Sonja Petrović, Nevena Ignjatović, Zorana Arunović, Dušan Domović Bulut, Milica Starović, Dejan Tomašević, Ivana Maksimović, Aleksandar Kukolj, Martin Mačković, Miloš Vasić, Aleksandar Atanasijević, Tadija Kačar i Emir Bekrić.

