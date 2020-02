HALEP SE PITA U DUBAIJU: Rumunka jedina osvajačica turnira koja je i dalje u žrebu, kraj za Pliškovu i Muguruzu

Simoni Halep Dubai očito izuzetno prija!

Rumunka i ove godine postiže odlične rezultate na jednom od najjačih turnira WTA turneje van Grend Slemova, bodrena brojniim sunarodnicima sa tribina glavnog terena Ejviejšn Centra. Poslednja žrtva njenog intenzivnog stila igre bila je sedma nositeljka Sabalenka (3-6 6-2 6-2) – time zakazavši susret u polufinalu sa kvalifikantkinjom Dženifer Brejdi, čiji je nalet u Dubaiju „odneo“ još jednu visokoprofilnu žrtvu – finalistkinju Austrelijen Opena, Garbinje Muguruza (6-7 6-3 6-4).

Simona Halep foto: EPA/ALI HAIDER

Do svog mesta među najboljih 4 igračica turnira Elena Ribakina došla je posle svoje prve pobede u karijeri nad igračicom iz Top 5 rang liste, Karolinom Pliškovom (7-6 6-3), dok je Petra Martić lakše nego očekivano dobila Anet Kontaveit (7-6 6-1) i nagovestila velku borbu za finale sa ove godine sjajnom Kazahstankom.

Spasivši meč loptu protiv ove godine sjajne tunižanke Ons Žaber, Halep je dokazala šampionski pedigre protiv snažne Beloruskinje, prepustivši Sabalenki samo četiri gema u poslednja 2 seta. „U prvom setu me je potisnula van moje omiljene zone – i čim sam uspela da povratim ritam i ubrzam igru, uskratila sam joj vreme da se postavi na loptu i radi ono što joj je donelo prevagu u prvom setu,“ objašnjava tok meča i razloge za svoju pobedu Halep.

Simona Halep foto: EPA/ALI HAIDER

Njena protivnica u polufinalu, Amerikanka Brejdi nastavlja sa dobrim rezultatima koje je ostvarivala na samom početku sezone, pobedivši u Brizbejnu prvoplasiranu Ešli Barti – došavši do polufinala iz kvalifikacija i posle impozantnih pobeda nad dvostrukom osvajačicom ovog turnira, Ukrajinkom Svitolinom i Muguruzom, dvostrukom Grend Slem šampionkom iz Španije. „Za mene je meč počeo tek u drugom setu, pri mom vođstvu od 3-2, jer do tada nisam osećala da igram svoju igru. Nisam igrala svoj najbolji tenis, jasno je da smo obe bile nervozne – i zbog toga mi je još draže da sam uspela da iskontrolišem svoju igru i privedem meč kraju na željeni način!“ kaže Brejdi.

Elena Ribakina uživa u svojoj do sada najboljoj sezoni u karijeri, ušavši po prvi put u Top 20 rang liste, i ostvariši najveći broj pobeda na WTA turneji od početka godine. Kazahstanka je došla do svog trećeg polufinala u četiri turnira na kojima je nastupala do sada, zabeležila najveći broj asova, i pokazala da joj promena ambijenta (sa dvoranskih turnira u Rusiji do igre na otvorenim terenima već toplog Dubaija) nimalo ne smeta da nastavi sa ovim impozantnim nizom, započetim pobedom protiv osvajačice Australijen Open, Sofijom Kenin - u prvom kolu turnira u Emiratu.

Elena Ribakina foto: EPA/ALI HAIDER

„Znala sam da ću morati odlično da serviram danas (11 asova), jer u igri sa Pliškovom ne mogu da računam na duge razmene. Usresredila sam se na to da mi ritern bude na najvišem nivou, i da što bolje odigram tih prvih nekoliko lopti, što je bilo veoma izazovno na ovoj vrućini. Veoma sam srećna što mi, za divno čudo, servis odlično funkcioniše u uslovima koji su ipak znatno drugačiji od onih sa mojih prethodnih turnira,“ rezimira Ribakina.

Petri Martić je tek četvrti nastup u Dubaiju omogućio da ostvari svoje prve pobede, a pobedom nad Kontaveit istakne kandidaturu za ulazak u njeno prvo finale na ovom turniru. „Bio je ovo veoma težak meč, u kome sam morala da nađem način da odgovorim na njene veoma jake udarce i agresivan ritern. Zadovoljna sam što sam protiv tako kvalitetne igračice uspela da održim jak fokus i posvećenost mom planu igre,“ prenosi nam Petra, koja demonstrira sjajnu formu u Dubaiju i time da do sada nije izgubila ni jedan set.

„Veoma nas raduje činjenica da je publika u mogućnosti da uživa u sjajnom tenisu igračica sa kojima nije bila upoznata do sada. Dubai je time nastavio da biva turnir koji promoviše talentovane takmičarke u buduće šampionke i članice vodećeg ešaloga svetskog ženskog tenisa!“ istakao je Direktor turnira Salah Tahlak.

Simona Halep foto: EPA/ALI HAIDER

Za sve one koji se već potajno nadaju finalu Halep – Ribakina, svakako da ima dosta razloga da taj stav bude opravdan. Iako i Brejdi i Martić igraju svoj najbolji tenis dosadašnje sezone u Dubaiju, šampionski mentalitet i iskustvo Simone Halep je predstavlja kao najveću favoritkinju za ponovno osvajanje trofeja Srebrnog jedrenjaka u subotu uveče, dok Ribakina sjajno oseća igru i nametanjem svog ritma od početka meča veoma lako može da stekne važnu rezultatsku i psihološku prednost protiv Hrvatice. Makar stvari ovako izgledale – po kojima Rumunka slovi za prvu favoritkinju za osvajanje turnira, možda bi bilo dobro sebi dozvoliti verovanje da su i u ovom polufinalu iznenađenja moguća.

(Vuk Brajović)

Kurir