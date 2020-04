KONAČNO REŠENA MISTERIJA: Novak Đoković otkrio kom Srbinu se DIVI!

Njih dvojica su razgovarali naravno o sportskoj ishrani, blagostanju, ali i temi koja je dosta zanimala srpsku javnost. Đoković je ponovo naglasio kako mu je Nikola Tesla bio uzor tokom većeg dela karijere.

"Jedna od osoba kojoj se vidim je Nikola Tesla. On je razumeo važnost uma, vraćati se sebi, biti u savršenoj harmoniji. To je njemu pomogalo prilikom izuma, ideja. Mi samo prolongiramo neizbežno, moramo da se suočimo sa najvećom potragom u životu. Da budemo najbolja moguća verzija sebe", rekao je Đoković.

Đoković ističe da ga je tenis mnogo naučio u životu, te mu pomogao da napreduje.

"Za mene je teniski teren arena gde sve izlazi na videlo. Izaziva me hiljadu stvari i shvatam da mnogo moram da radim kako bih došao do svoje idealne verzije. To me motiviše i pokreće. Tenis je odlična platforma za mene da napredujem", dodao je Novak.

