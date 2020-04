RAFA NADAL BRUTALNO ISKREN: Ne verujem da će tenis uskoro da se vrati!

Nadal je to rekao u zajedničkom intervjuu sa NBA zvedom Pau Gasolom, koji su danas objavili španski mediji.

"Mislim da trening neće biti problem, ali takmičenja... To će biti veoma teško. Sada je trenutak da budemo odgovorni i povezani i ne vidim kako možemo svake nedelje da putujemo u drugu zemlju", rekao je Nadal.

"Bilo bi u redu da igramo bez navijača, čak iako to nije ono što želimo, ali nažalost, prema onome što vidim, iako se stvari poboljšavaju, za naš sport ne vidim da je mudro da se uskoro ponovo takmičimo", dodao je drugi igrač sveta.

Nadal je ukazao da čak iako postoji manji rizik od zaraze u tenisu u odnosu na ekipne sportove, da u organizaciji teniskih mečeva ima mnogo ljudi, u hotelima i drugim delovima društva.

"Što se tiče takmičenja, možda je naš sport najkomplikovaniji, pošto mnogo ljudi mora putuje iz nedelje u nedelju", dodao je on.

Nadal je zabrinut zbog povećanog rizika od novih povreda kada se igrači vrate u akciju.

"Kada budem ponovo počeo da udaram lopticu, ruka će me boleti na nekoliko mesta... moj zglob, moj lakat. Kada si van akcije rizik od povrede je mnogo veći nego kad treniraš. Ako bih svakoga dana imao trening od pola sata vezano za tenis, ako bih makar mogao da vežbam odredjene mišiće koji su potrebni u tenisu, mislim da bi mi to pomoglo da 'skinem rdju', kada se vratim u akciju", naveo je on.

I Gasol je pričao o zabrinutosti zbog pauze izazvane pandemijom. On nije igrao više od godinu dana zbog povrede stopala.

"Ideja je bila da se pripremim za Olimpijske igre u Tokiju, ali to se promenilo i sada je mnogo neizvesnosti. Kada se vratim na parket, neće me boleti samo stopalo, već i kuk, rame, ledja, koleno, sve...", naveo je on.

Gasol je dodao da u NBA žele da ekipe obave pripreme u trajanju od tri do četiri nedelje pre nego što se takmičenje nastavi.

U intrevjuu su učestvovali i ostali španski sportisti medju kojima golfer Serhio Garsija, motociklista Mark Markes, vozač Formule 1 Karlos Sainc, biciklista Alehandro Valverde.

Intervju je objavljen kako bi promovisao kampanju Nadala i Gasola za donacije Crvenom krstu u krizi izazvanoj pandemijom korona virusa.

Teniska takmičenja prekinuta su najmanje do sredine jula. Odloženi su i pomereni brojni turniri, a legendarni Vimbldon je otkazan.

Kurir sport

Kurir