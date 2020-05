NOVAK KONAČNO OTKRIO: Evo zašto Đoković posle mečeva ŠALJE ljubav publici

- Kada se ponašam ružno, opsujem ili slomim reket, jako brzo nakon toga osetim taj trenutak i shvatim da je to nešto pogrešno, da nije dobar primer za mlade ljude, sportiste koji me gledaju. Nosio sam to kao program u sebi, kad god neko nešto kaže ili vidim reprizu toga kad sam bacio reket, u meni se pojavi neka kritika prema sebi. Onda sam na jednom konkretno primeru naučio kako da prebrodim, a to je prihvatanje. Kako prihvatiti jednostavnu situaciju da se nalaziš u situaciji da si odreagovao kako nisi želeo, povredio si nekoga. Prihvatiš to i nastaviš dalje i pokušaš da iz toga naučiš i da kažeš izvini i sebi i toj osobi koju si povredio - rekao je Đoković.

Đoković kaže da mu ljudi često postavljaju pitanje o ritualu nakon mečeva kada publici "šalje ljubav".

- Dobio sam nekoliko puta pitanje: 'Ti igraš protiv najvećih rivala, na najvećim stadionima i svi navijaju protiv tebe i ti uprkos svemu tome održiš ritual i šalješ ljubav svima i nasmeješ se svima nakon meča? Ja osećam da to radim upravo zbog sopstvenog rada i sopstvene transformacije i pretvaranja svih tih negativnih emocija koje sam doživeo u pozitivne - istakao je Đoković.

