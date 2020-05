HRVATSKI TENISER PROZVAO ĐOKOVIĆA: Novak se koristi smešnim izgovorima (FOTO)

Prema zvaničnoj statistici 42-godišnji Karlović vodi sa 2:1 u duelima sa najboljim teniserom današnjice, ali popularni "Div sa Šalate" kaže kako to nije tačan podatak.

foto: EPA

"Zapravo je 3:1. Pobedio sam ga i u kvalifikacijama turnira u Madridu 2005. godine, samo što ATP to ne beleži. Nije da ga zadirkujem, ali spomenem mu taj podatak s vremena na vreme. Na šta on počne da iznosi smešne izgovore, poput "duvao je vetar" ili "to je bilo 1847.". Ne znam zašto je baš tu godinu izabrao", rekao je Karlović za hrvatske medije.

foto: Profimedia

Kurir sport

Kurir