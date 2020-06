SVI DETALJI TENISKOG SPEKTAKLA: Gledaćete Novaka, Dimitrova, Zvereva i ostale asove, a očekuju vas i ova iznenađenja!

Radovi na terenima, tribinama, teniskom selu, VIP sektorima, prostorijama za tenisere, sudije, pres centar, sala za konferencije, prateći sadržaji za posetioce su gotovi, a kapije za publiku biće otvorene od 9 časova ujutro, kao i svakog dana ove nedelje, zbog TSS Tour čija završnica je na programu od 12 časova (žensko finale) i 14 časova (muško finale).

Da bi sve proteklo u najboljem redu brine se direktor Adria Tour Đorđe Đoković, koji objašnjava šta sve publika može da očekuje u narednim danima.

“Sve startuje sa finalnim susretima seniorskog turnira TSS Tour. Žensko finale je zakazano za 12 časova, sledi u 14 časova muško finale u kome će pobednik dobiti specijalnu ulaznicu za učešće u Adria Tour, gde će uz prvog tenisera sveta Novaka Đokovića igrati i zvezde Dominik Tim, Aleksandar Zverev, Grigor Dimitrov, kao i Dejvis kup reprezentativci Srbije Dušan Lajović, Filip Krajinović, Viktor Troicki” – kaže Đoković.

Nakon završnih mečeva TSS Tour-a sledi poseban deo programa pod nazivom “Dan za decu”.

“U organizaciji Fondacije Novak Đoković biće organizovan događaj na terenima broj osam i devet u okviru našeg teniskog kompleksa, gde će 80 mališana, od čega 40 dece iz teniske škole Novak i 40 dece iz Predškolske ustanove Stari grad, zabaviti i igrati uz sport. Od 14 do 16 časova proći će kroz aktivaciju koja podrazumeva prolazak sportskih poligona Školice sporta Bušido i Teniske škole Novak, sa ciljem poboljšanja dečije motorike. Sve će biti praćeno muzikom, biće tu i maskota sa kojom će se deca fotografisati, a na kraju sva deca učesnici ovog programa biće nagrađeni majicama Fondacije”.

Od 16 časova kreće svečana ceremonija otvaranja Adria Tour-a i egzibicioni mečevi?

“Prvi dan obeležiće teniske egizibicije u kojoj će učestvovati naši i svetski asovi. Uz Novaka na teren će izaći bivša prva teniserka sveta, grend slem šampionka u miksu Jelena Janković koja će upravo u ovoj konkurenciji i u paru sa Novakom odigrati meč sa takođe grend slem šampionima, Olgom Danilović koja je kao juniorka trijumfovala na tri slema u dublu, i sa višestrukim šampionom u dublu i miksu konkurencijiama, Nenadom Zimonjićem. Posle toga, od 18h slede muški dublovi, a našim teniserima pridružiće se Grigor Dimitrov. Muzički koncerti pijanistkinje Lole Astanove i našeg sjajnog violiniste Nemanje Radulovića upotpuniće program, a nastupiće i dečiji hor “Magija”. Moderator je Andrija Milošević, što garantuje zabavu. Održaćemo i ceremoniju žreba za Adria Tour, I biće to zaista vrhunski spektakl, nešto što naš glavni grad i Srbija zaslužuju”.

Kakav je plan za subotu i nedelju?

“Pozvao bih sve gledaoce da dođu u vreme koje je naznačeno na ulaznicama, iako će mečevi početi nešto kasnije. Konkretno, prvi meč u subotu počinje u 14 časova, a 12h smo naznačili na kartama zbog bezbednosnih, sigurnosnih i organizacionih razloga. Želimo da poštujemo mere i propise i potrebno je voditi računa o bezbednosti posetilaca. Oba dana obeležiće mečevi svetskih teniskih asova, respoređeni u dve sesije. Prvi je od 14 časova, kada se igraju četiri meča, i druga sesija od 19 časova u subotu. U nedelju poslednji mečevi po grupama igraju se od 14 časova, a finale je od 20 časova.

Važan detalj je i parking, za sve koji budu dolazili automobilima na događaj.

“Potrudili smo se da obezbedimo tri prostora i to parkiralište "Vidin kapija" u ulici Bulevar Vojvode Bojovića bb, parking "Kod Nebojšine kule" i parking kluba "Gaučosi" u Dunavskoj ulici. Svi ovi parkinzi će biti besplatni tokom tri dana, a želimo da građani, kako oni koji dolaze na "Adria Tour" da uživaju u tenisu i pratećim dešavanjima, tako i ostali, imaju mogućnost parkiranja u ovom delu grada. Napravićemo i montažni most, kojim će svi koji budu parkirali u Dunavskoj ulici bezbedno i brzo pređu do TC Novak”.

U isto vreme, tokom tri dana turnira, parking "Milan Gale Muškatirović" biće zatvoren od petka ujutro do nedelje uveče.

Kakva je situacija sa turnirima koji slede nakon takmičenja koje će ovog vikenda biti održano u srpskoj prestonici?

“U ovom trenutku se još ništa nije promenilo u odnosu na ranije informacije koje smo imali. Trenutno smo maksimalno fokusirani na turnir u Beogradu, koji želimo da prođe u najboljem mogućem redu, vodimo brigu o svakom detalju, a verujte mi da ih ima veoma mnogo. Čim se to završi, sve kapacitete prebacujemo na Zadar, gde se Adria Tour održava 20. i 21. juna” – zaključio je direktor Adria Tour takmičenja Đorđe Đoković.

