NOVAK JE NAŠ IDOL, DAĆU MU JOŠ DA TRENIRA: Krajinović biranim rečima govorio o Đokoviću! Uradio je što niko NEĆE

Filip Krajinović plasirao se u finale Adrija Tura, pošto je Novak Đoković savladao Aleksandra Zvereva sa 2:1.

"Iskreno, baš sam navijao za Novaka i to da pobedi ovim rezultatom. Drago mi je što sam u finalu, teška je grupa bila. Žao mi je meča sa Zverevim, ali posle toga sam odigrao dobro protiv Novaka i siguran bio protiv Viktora", prisetio se Krajinović.

Na konstataciju da je plasman u finale nagrada za pobedu nad Đokovićem u subotu, Krajinović je odgovorio:

"Moglo bi se reći da je nagrada. Drago mi je što je bila ova ekipa, igrali smo ozbiljno, dobri su mečevi bili, odlična atmosfera, rado ću se sećati svega. Igrao sam pred punim stadionom u Beogradu, to je nešto i čemu svako sanja".

Srpski teniser je istakao i da mu odgovara grupni format takmičenja, kao i to što se setovi igraju do četiri.

"Prvi put igram grupe i prvi sam. Zašto da ne. Fizički nismo spremi za više od četiri gema, ovo nam je taman da se spremimo za ono što, nadam se, sledi".

Rival u finalu biće mu najverovatnije treći teniser sveta Dominik Tim koji odlučujući meč igra protiv Grigora Dimitrova.

"Tim je fenomenalan. Ali nemam šta da izgubim tu. Retki su momenti da pred domaćom publikom igram i to protiv Tima. On je favorit, ali egzibicija je", rekao je Filip i dodao:

"Daću sve od sebe. Egzibicija je, ali igrali smo koliko smo mogli. Videlo se i po emocijama Zvereva. Spremiću plan i program, da osvojim titulu".

Samopouzdanje 28-godišnjaku daje i podatak da sada protiv prvog igrača sveta vodi 2:0.

"On je naš heroj, idol, svaka mu čast što je ovo organizovao. On je najbolji u istoriji ovog sporta. Učim od njega, imamo broja jedan koji želi da pomogne svima. On mi je kao brat", kazao je Filip.

"Daću mu još malo da trenira. Videćemo u Banjaluci da li se popravio. Šalu na stranu, svi učimo od njega. On je dostigao ono što niko neće u tenisu".

Kurir sport

Kurir