BRITANAC SE NAMERAČIO NA ĐOKOVIĆA: Razbiću ga! EDMUND PRETI NOVAKU PRED VEČERAŠNJI MEČ

Najbolji srpski teniser Novak Đoković imaće večeras oko 19.30 na suprotnoj strani mreže više nego motivisanog Britanca Kajla Edmunda u meču 2. kola US Opena.

Trenutno 44. igrač sveta ističe da nema težeg rivala u ovom trenutku.

"To je trenutno najteži meč na Turu – po rang-listi, formi, po svemu zaista. To je kao da igrate protiv Rodžera Federera na travi ili Rafaela Nadala na šljaci. Novak Đoković je tip koga treba pobediti".

Britanac je uspeo da savlada jednom Đokovića, i to na mastersu u Madridu.

"Imao sam jedno pozitivno iskustvo igrajući protiv njega. Uvek pokušavate da iskoristite iskustva kada ste nekoga već pobeđivali u prošlosti. Da vidite kako da se spremite, osećate, koje taktike da koristite. To su sada sasvim različite okolnosti. Moram da se fokusiram na sebe, pre nego da brinem o njemu. On je baš jako težak igrač za "slomiti". Moja igra je agresivna, imam uspeha u "razbijanju" ljudi, ali postoji jedna stvar, on je prvi na svetu".

Đoković u međusobnim mečevima vodi sa 5:1.

