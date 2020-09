BOGDAN OBRADOVIĆ ZA KURIR O POZADINI NOVAKOVE DISKVALIFIKACIJE: Pravila su jasna, ali... (VIDEO)

Dugogodišnji Dejvis Kup selektor Srbije i jedan od najboljih poznavalaca stanja u svetskom tenisu u nas, Bogdan Obradović – ubrzo posle odluke supervizora turnira da diskvalifikuju Novaka Đokovića posle incidenta sa linijskom suditeljkom pri rezultatu od 6:5 u prvom setu za Karenjo Bustu, dao je svoje viđenje ove situacije za Kurir i okolnosti koje su možda i dodatno uticale na ovakav ishod.

"Teniska pravila nesumnjivo nalažu da se u ovakvim situacijama primenjuje suspenzija igrača, i tu nema šta posebno da se doda. Brojni prethodni slučajevi koji su se odigrali u dosadašnjoj istoriji ovog sporta će potvrditi razloge zbog kojih je Novak kažnjen na ovaj način. Postavlja se pitanje – da li je ova odluka mogla da bude izbegnuta, da li je Novak mogao da bude kažnjen samo oduzimanjem poena i novčano, ali je ono što je tu odlučujuće kriterijum koji su primenili supervizor meča i – u ovom slučaju – i glavnog turnirskog supervizora," kaže Obradović, i nastavlja:

"Ako je i mogla da se uvaži činjenica da je Đoković ovo uradio potpuno slučajno – pa čak i rutinski – s obzirom na to da se u tom delu terena nalaze skupljači loptica, da pritom nije bio primetan neki jači izliv besa, i da je sudijka nedugo posle incidenta ustala i – po svemu viđenom – bila u stanju da nastavi sa radom, možda bi trebalo da nas čudi to što je donesena najoštrija moguća odluka prema svetskom igraču broj jedan i, objektivno rečeno, najvećem favoritu za osvajanje trofeja u Njujorku. Ali, Novakov javni angažman na promeni odnosa u svetu tenisa – u sezoni u kojoj su posledice aktuelne krize izazvane virusom korona još više pogoršale odnose među glavnim akterima na svetskoj teniskoj sceni – imao je, po meni, određeni negativni uticaj. Na desetine njegovih prethodnika na poziciji predsednika ATP Saveta igrača su se susretali sa istim ili sličnim problemima, i nisu uspevali ništa da promene. Razlog tome je što postoji permanentni problem o ingerencijama i izvedene moći u svetu tenisa između ITF-a (Međunarodne teniske federacije) ATP-ja (Asocijacije teniskih profesionalaca) i WTA-ja (Ženske teniske asocijacije). Jedino rešenje za probleme i tenzije koje vladaju između tih tela bilo bi da se kompletan sistem svetskog tenisa reformiše i unificira – za šta je svakako dobar primer – NBA. Paralelno delovanje ova tri tela svetskog tenisa kroz godine je dovelo do brojnih problema koji su se najčešće najgore manifestovali upravo na igračima, ali je – po mom mišljenju – bilo potrebno sistematski pristupiti promenama iznutra, a ne kroz nastojanje da se reaktivno pravi još jedna paralelna organizacija," napominje bivši selektor Dejvis Kup reprezentacije i teniski stručnjak koji je sa Novakom radio od najranijih dana.

Wow. Novak Djokovic has been defaulted from the #USOpen after striking a lineswoman with a ball. pic.twitter.com/t1zX6lEFxK — Sacha Pisani (@Sachk0) September 6, 2020

"Svetu tenisa je potrebna jedna, centralna organizacija – koja će se baviti razvojem i popularizacijom tenisa. To je poduhvat koji zahteva opsežnu koordinaciju i razumevanje svih glavnih činilaca koji su uključeni u vođenje tenisa – što iz ove perspektive izgleda podjednako teško kao što je i potrebno. Zbog toga je važno dobro promisliti kada i kakve poteze valja vući, a pogotovo kada se radi o još uvek aktivnim igračima – koji ono što je za njih najvažnije da izraze – i dalje čine upravo na teniskom terenu. U tom smislu, možda je Novakov potez, koji se odigrao u okolnostima organizacije turnira koji je po mnogo čemu više improvizacija do sada viđenog nego jednog Grend Slema na koji su navikli svi – i igrači, i zvaničnici, i teniska javnost – mogao da bude sankcionisan nešto blaže, ali su ITF i prateća sudijska organizacija našli za shodno da demonstriraju čvrstinu i principijelnost i time demonstriraju da su i dalje u kontroli nad događajima koji prate ovaj čudan nastavak teniske sezone. Naravno, kada to primenite na prvog igrača sveta i kandidata za statistički najuspešnijeg tenisera svih vremena – takav gest ima svoju posebnu težinu i važnost – gest koji oni nisu smeli da propuste da načine. Nažalost, pravila su ovde jasna – ali je svakako tema za otvorenu debatu da li je ono što se dešavalo na terenu predstavljalo dovoljno jak povod da se ona primene u svom ekstremnom vidu, i šta je možda dodatno uticalo na to..." pita otvoreno Bogdan Obradović, i zaključuje:

"Velika je šteta što se ovo Novaku desilo, pogotovo što je – u okolnostima kada nema publike na stadionu – mogao da reaguje drugačije, sa manje rizika, i izbegne u potpunosti da bude kažnjen ili čak i opomenut, jer je jasno da namere da izazove ovakav incident uopšte nije bilo. Sve što se desilo ovog popodneva u Njujorku baca još jednu duboku senku na svetski tenis i ističe potrebu da se započne sa rešavanjem konstantnih previranja u njemu – jer posledice, među koje ubrajam i ovaj događaj – kumulativno donose sve više štete našem sportu, iz nedelje u nedelju!"

Vuk Brajović / Kurir sport

Kurir