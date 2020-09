I IVANIŠEVIĆ SE OGLASIO: Novakov trener progovorio o Đokovićevoj diskvalifikaciji sa US opena! To je BESMISLENO (VIDEO)

Nekoliko dana kasnije o tom događaju je govorio Novakov trener Goran Ivanišević.

"Šok. Nisam video, ali čuo sam ženu ispod nas kako uzdiše i odmah sam znao da je to – doviđenja. Najtragičnije u svemu jeste to što on uopšte nije bio ljut kada je izgubio taj gem. Bio je besan na 5:4 i djus kada je napucao loptu, kada je izgubio tri set lopte. Po mom mišljenju, sve je krenulo naopako od 5:4 i 0-40, splet tih nemogućih događaja. Prvo onaj čelendž – Karenjo Busta je već krenuo ka klupi, Novak je taj koji je zastao i pogledao, pa je tek onda Karenjo tražio čelendž. Da je bilo 6:4... Onda kada je prolazio rekao mi je da je dirnula liniju. Onda je posle na 5:5 pao i povredio rame opet. Ma on uopšte nije bio ljut, Novak može da vrati brejk Karenju... To su bila dva užasna minuta, dva užasna je..na minuta u kojima se sve pogrešno desilo", počinje Ivanišević za Sport klub.

On naglašava da Đoković u trenutku ispucavanja lopte uopšte nije bio besan, kako to neki pokušavaju da predstave.

"Jedina greška jeste to što nije pogledao, što je izbacio loptu gledajući napred, a ne iza sebe. Nisam video kada je žena pala uživo, ali jesam posle na snimku mislim 3.877 puta. Ne znam šta pametno da kažem. Ne govorim sada o Novaku, generalno sam protiv diskvalifikacije, to je meni besmisleno – hajde ako dođeš i srušiš sudiju sa stolice, ali ovo je bilo potpuno nenamerno. Meni smeta kada vidim da pišu da je Novak u ljutnji izbacio loptu. Prvo, uopšte nije bio ljut, nikakve ljutnje u tom ispucavanju nije bilo – nula. Ti natpisi me nerviraju, to što je izgubio servis nema veze. Neko piše da je lopta išla 130 km/h, ja sam bio tamo, oni nisu normalni. Iz zgloba ne gledajući, pa nema šanse, ko li je to računao? To je takva pi..arija, bio sam na metar, je.. te", emotivno govori Ivanišević i nastavlja:

"Pravila su takva kakva su, ili ti je opomena ili ti je diskvalifkacija, što je po mom mišljenju glupo. Ja nisam objektivan, ali mislim da nije trebalo da bude diskvalifikovan, već je trebalo da dobije kazneni gem, da Karenjo dobije set i da se krene od drugog. Šta se dobija diskvalifikacijom, šta se time pokazuje? OK ako si ljut, okreneš se prema toj osobi i pogodiš je, ali ovo, da nemaš nameru, nisi ni besan... Jesu ta pravila, ali u ovim vremenima, sa koronom i svime, nisu smeli da ga diskvalifikuju. Znam da se mnogi neće složiti sa mnom, da su mnogi rekli da je zasluženo".

Đoković je ubrzo napustio kompleks Flašing Medouza, a pitali smo Gorana kako je sve izgledalo po povratku u kuću u Njujorku.

"Kako bi moglo da izgleda, nikako... Malo je bio u svom filmu kada smo došli kući, posle smo malo razgovarali. Neće mu biti lako, to je ogroman šok koji niko nije očekivao. Bio je prvi favorit, odigrao sjajno i turnir pre toga, a siguran sam da bi Karenja Bustu pobedio. Kada smo došli u SAD, sa svim restrikcijama i sr..ima, imao sam sve scenarije u glavi – da će se neko u timu možda zaraziti, pa da ga izbace sa turnira, da će se možda povrediti, pa i da će izgubiti... Ali ovo, ovo ni u najluđem snu nisam imao u glavi. Ta gospođa je hvala bogu dobro, ona je bila dobro čim je izašla sa terena. Po mom mišljenju, ona je više bila u šoku nego što ju je bolelo. Da ona nije mogla da nastavi... Ne znam, neću da grešim dušu, ne znam, to samo ona zna".

Kurir sport / Sport klub

Kurir