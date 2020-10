PROVALJENI! Američki novinari napadaju Novaka PO ZADATKU! Evo dokaza da Amerikanci to rade po nalogu! BRUKA I SRAMOTA

Tačnije, pre svega se misli na novinare renomiranog lista ''New York Times'' koji koriste svaku priliku da napadnu najboljeg srpskog tenisera. Međutim, ovog puta su razotrkiveni.

Koliko god da se krili iz onih dobro poznatih načela o objektivnosti novinarskog posla, sada su ''provaljeni.''

Naime, Tviter zajednica otkrila je šablon po kome novinari ovog njujorškog lista napadaju srpskog tenisera, a evo i dokaza za to.

No coincidence here - what is going on @nytimes ? Desperate for clicks? pic.twitter.com/1RYvufEAZm