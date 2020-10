Neki naravno umeju i da baš preteraju.

O tome je pričao i Rafael Nadal

Svi znamo da Španski teniser ima zaista odličnu kretnju i puno snage u iscrpljujućim mečevima, a sada je otkrio da često popije pre meča i svoj napitak od agave.

Po sopstvenom priznanju, to dosta utiče na to kako će se on kretati na terenu. Ako popije, onda će stalno skakutati, đuskati i bolje se kretati.

Ako ne popije čašicu tekile, onda će biti tromiji i biće mu dosta napornije.

