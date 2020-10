Upoznale smo Novaka Đokovića i svirale na rođendanu njegovog sina ❤ Ne možemo vam opisati koliko je divno upoznati tako velikog čoveka, legendu koji je u isto vreme prizeman, skroman i pravi džentlmen 👏👏👏 A kao što vidite, možda se okuša i u ulozi dirigenta 😁 Jednom se rađa @djokernole ❤ . . . #habanera #novakdjokovic #stringquartet #music #djokernole #legenda #muzika #teniser #novak #tereninovak #gudackikvartet #kvartet #habanerakvartet #no1 #atp #tennislegend

