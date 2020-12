NOVAK ĐOKOVIĆ: Svirajte mi JA SAM MOMČE SA KOSOVA! Harmonikaš otkrio detalje druženja sa Noletom koji će vas ostaviti bez teksta!

Marić je nedavno imao čast da Đokoviću na uvce svira na jednoj privatnoj proslavi. Orilo se tom prilikom "Ja sam momče sa Kosova" na inicijativu najboljeg tenisera sveta.

"Družili smo se i pre nekoliko godina u Monaku, on je i tada svirao moju harmoniku. Poznajem njegovog oca sa nekih slava na kojima smo zajedno bili. A Noleta poznajem otkako smo bili klinci. U sredu su, naime, organizovali proslavu Dejvis kup reprezentacije Srbije, bili su tamo Troicki, Tipsarević, Bozoljac i drugi... Zvali su me da im ulepšam to druženje i obojim ga muzičkim notama. Na kraju proslave zamolio sam Noleta da se slikamo, a on je tražio da proba da svira harmoniku. Priznao je da uopšte nije lako kao što izgleda i svi smo se šalili na račun toga", kaže Petar Marić za "Alo", pa otkriva i koje to pesme naručuje prvi reket sveta.

foto: Pritnscreen/Instagram

"Tražio je dosta narodnih pesama. Zna čovek šta je prava muzika. Izdvojio je novu pesmu od Milana Vasića „Ja sam momče sa Kosova“, nekoliko puta je tražio to da sviram. Ima sluha, voli muziku i veselje. Talentovan je, a poznato je da su muzika i sport povezani", zaključuje harmonikaš.

foto: ATA Images

