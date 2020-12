SRAMOTA! AMERIKANCI IZVREĐALI NOVAKA KAO NIKADA DO SADA: Đoković zasužluje da bude IDIOT svake godine! (FOTO)

Prilikom odabira "idiota godine" Amerikancu su odlučili da na listu uvrste one osobe koje karakteriše - neznanje, nadmenost, zloba i nesposobnost!

Autori su u ovom skaradnom tekstu dodali da bi "idiot godine" trebalo da bude povezan samo sa pandemijom, ali ne mora da se ograničava samo na globalni problem.

"Dejli mejl" je Novaka već nazvao "kividiotom" godine, a sada je portal "Deadspine" napravio listu 50 idiota godine, na kojoj je 20. mesto zauzeo najbolji teniser sveta.

Autori teksta su dodali da Srbin zaslužuje da ga vređaju svake godine.

" 'Džoker' bi mogao da se svake godine nađe na ovoj listi zbog svojih kultnih razmišljanja o zdravlju. U odsustvu tenisa, Đoković je bio domaćin posećenog turnira (Adrija tura), nakon kojeg su on i još nekoliko igrača bili pozitivni na korona virus. Tada su se pojavile i fotografije iz noćnih klubova na kojima su igrači bili. Na US Openu nije bilo Rafaela Nadala i Rodžera Federera, pa je Đoković mogao jednostavno da se prošeta do titule, ali on je u trenutku frustracije udaruo loptu koja je udarila u grlo linijskog sudiju, pa su ga izbacili sa turnira. Možda je lopta jednostavno ignorisala njegove emocije?", stoji u tekstu.

