DUCI NA MUCI Teška pobeda Srbina protiv neugodnog veterana iz Ukrajine! Lajović: Na mišiće do trijumfa

Veliki uspesi retko kada nastaju bez velike muke – makar ona ponekad i ne bivala baš očekivana.

To bi mogao da bude slučaj sa ovogodišnjom kampanjom 27. igrača na listi ATP igrača u singlu, našim Dušanom Lajovićem, koji je danas prošao bukvalno kroz pakao i nazad da bi na kraju stajao uspravno na mreži, čestitajući kao pobednik srdačno svom protivniku na velikoj borbi.

Sergej Stahovski je, iako veteran, cenjeno ime svetskog tenisa (uostalom i po tome što je na vrhuncu njegove moći eliminisao Rodžera Federera sa njemu omiljenog Vimbldona), a Lajovića na istom mestu, u istoj fazi žreba 2015. godine.

Danas je Duci – iako na muci – uzvratio Ukrajincu u meču koji je po mnogo čemu podsećao upravo na taj, a između ostalog i po tome što je pobednik odlučen u 5. setu rezultatom 6:4. Imao je Lajović prednost od 2:1 u setovima, tri brejk lopte na 4:3 za njega u završnom setu, ali je ovako, izgleda, jednostavno moralo da bude – turbulentno i neizvesno do samog kraja. U toliko puno gemova su se smenjivali prednosti i djusevi, prilike stizale i nestajale, ali je, istini za volju, Dušan bio taj koji je setovao trend stvaranja šansi, što znači da je inicijativa ipak bivala više na njegovoj strani tokom meča.

Ono što je, na kraju, sigurno je da se poslovica „pobedi se u zube ne gleda“ ovde neće primeniti, jer bi sledeći i veoma sličan test Lajović mogao da ima protiv velikog servera iz Kazahstana, mladog Bublika, i valjalo bi da dobro pogleda unazad na ovaj meč i izvuče prave zaključke kako pristupati fazama igre koje bi mogle da budu ključne. Ovo je pogotovo važno jer, ako stvari budu krenule dobro po njega Lajovićev plasman čak u 4. kolo Grend slema u Melburnu možda i ne bi morao da bude nedosanjani san.

„Borba je bila velika, bukvalno do poslednjeg poena. Stahovski je još jedan težan suparnik iz plejade onih koji vam ne daju dovoljno ritma u igri; danas je dobro servirao, bio je veoma solidan na mreži, funkcionisao mu je prvi volej. Morao sam bukvalno „na mišiće“ da se izborim za ovu tešku pobedu – i rezultat je ono što je najbitnije u ovom trenutku. Srećom, žulj koji me je mučio na ATP Kupu me je, srećom, samo povremeno boleo danas, i pogoduje mi to što imam dan i po da saniram taj problem,“ preneo nam je neposredno po okončanju meča svoje utiske Lajović.

Bilo je teško, ali je pobeđen veoma neugodan protivnik koji ni do sada nikako nije odgovarao našem igraču (3-1 do današnjeg meča za Stahovskog) i Dušan će u zadovoljstvu danas ostvarenog moći da se posveti pripremi za naredne izazove na pravi način.

