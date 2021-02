VIKTOR OD SJAJA DO OČAJA! Troicki servirao za meč, pa vodio 4:0 u petom setu i izgubio: Nedostatak samopouzdanja i energije!

"Nedostatak, samopouzdanja i energije na tim ključnim momentima. Dve godine nisam igrao Grend slemove i ništa drugo nego pritisak! Pritisak sam osetio i umesto da odigram slobodno kada je bilo najpotrebnije, odigrao sma jako stegnuto i dozvolio mu da se vrati u meč", ovim rečima je Troicki objasnio neverovatan poraz u prvom kolu AO.

Dobro je počeo dvostruki osvajač Sidneja i aktuelni kapiten teniske reprezentacije Srbije Viktor Troicki – a onda malo prikočio. Lepu prednost brejka na 3:1 nad još jednim mladim aspirantom na teniske visine, amerikancem Moom, popularni Vića propušta – i prvi set ulazi u rezultatsku klackalicu i taj-brejk. Završni deo prvog seta ne počinje dobro za našeg igrača, i amerikanac vodi sa 2:0, i na 5:2 već postaje potpuno jasno da je taj deo igre izgubljen za Troickog. Nažalost, trend se bolno nastavlja i u drugom setu, u kome Majkl prelako dolazi do 3:0 – odnosno biva „čašćen“ serijom lakih grešaka našeg igrača. Ali onda, u duhu njegovog imena, bodren novopristiglim obožavaocima, naš igrač „isporučuje“ vrhunsku igru i upornost – izjednačuje na 5:5 i u punoj meri se revanšira Mou za osvojeni taj-brejk prvog seta sa 7:3.

To je onaj „stari Viktor“, koji šparta po terenu, čiji udarci sa osnovne linije neumitno teraju protivnika na defanzivu i stvaraju mu prilike za izlazak na mrežu, što on veoma umešno koristi da prekrati poene i konzervira energiju. Sada je 1:1 u setovima, i inicijativa bi trebala da ostane na strani znatno iskusnijeg srpskog asa. Nošen pozitivnom energijom iz drugog seta, Troicki lako osvaja svoj servis gem i pukom nesrećom ne beleži brejk već na prvi servis-gem protivnika.

Naredni gem osvaja za manje od 1 minuta igre, a amerikanac se žali na povredu. Viktor nastavlja da ga rezultatski „povređuje“, lako stiže do važnog brejka – a zatim ga potvrđuje, i uskoro servira za osvajanje drugog seta. Kombinacija jakog servisa u stranu i vinera mu donosi prednost u završnom gemu – i publika slavi Viktorovo vođstvo od 2:1 u setovima.

Četvrti set obeležava rezultatska i igračka ravnoteža do 3:3, kada Viktor uspeva da slomi znatno neiskusnijeg rivala i dođe do brejka, a zatim povede 5:3. U tom trenutku se čuje povik iz publike „Hajde Viktore, požuri, da idemo na ručak!“ što našem igraču uopšte nije prijalo. Mo uspeva da se odbrani od Viktorovog naleta za još jedan brejk (bilo 30:30), i onda prenese pozitivan trend i na servis gem našeg igrača – i na potpuno iznenađenje svih prisutnih dođe do brejka za izjednačenje na 5:5, a onda i povede sa 6:5 i natera Viktora da servira za ostanak u setu.

Viktor se otrežnjuje, taj gem uzima bez izgubljenog poena, i već na početku taj – brejka pravi mini-brejk. Nažalost, i on trpi uzvratni mini-brejk, ali osvaja sledeći poen na svoj servis kvalitetnim vinerom za 2:1, a onda pravi mini- seriju od 2 brejka i vodi sa 3:2 na svoj servis. Sad je red na Moa da uradi isto – i on je taj koji na 4:3 za njega ima dva servisa koja bi mogla da ga približe na korak do izjednačenja u setovima. Upravo to se i dešava, amerikanac opet ima 3 set lopte u taj-brejku – i koristi već prvu za 2:2 u setovima i veliki naboj pozitivne energije pred završni deo meča.

Viktor Troicki ne bi bio on da početku i ove Grend slem kampanje ne propusti priliku da odigra meč u njemu svojstvenih pet setova, i „isproducira“ još malo dodatne napetosti pritom. Jer, iako je poveo sa skoro nedostižnih 4:0 u gemovima i imao svoj servis za 5:0, dozvoljava Mou da uzme brejk u narednom gemu za 4:1, lako osvoji svoj servis gem za 4:2 i onda opet uzme brejk za 4:3 i servis za izjednačenje rezultata u do malopre izgubljenom setu i meču sa amerikanca.

Nekim čudom se Viktor čupa iz spirale smrti, dobija sledeći gem za ponovnu prednost od 5:4, ali to je ujedno i poslednji gem koji osvaja do kraja, igrom koja je bila kao u inat samome sebi - bez ikakvog sportskog i logicnog razloga. Mo dobija završni set 7:5, u neverici koliko je bio teniski blagosloven danas.

Šteta, velika šteta Viktore...

