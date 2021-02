NOVAK BI VOLEO DA UPOZNA OVU DVOJICU: Jedan je košarkaški as, a s drugim bi raspravljao o pogledima na svet!

Tako je jedan od prisutnih novinara upitao najboljeg tenisera sveta da li postoji neka slavna ličnost koju nije upoznao do sada, a želeo bi.

- Majkl Džordan, nisam ga nikad sreo, ali nisam ni jedini. On je moj idol iz detinjstva koga sam gledao kao i ceo svet. Bilo bi dobro, imamo mnoge zajedničke prijatelje, znam da voli golf, možda bih mogao da ga sretnem na golf terenu. Takođe, voleo bih da upoznam Džima Kerija. On je veoma interesantan momak, njegovi pogledi na svet me intrigiraju, voleo bih da porazgovaram sa njim o tome - rekao je Novak.

Podsećamo da je Novak bio veliki prijatelj sa tragično poginulim NBA košarkašem Kobijem Brajantom, kome je između ostalog i posvetio prošlogodišnje osvajanje Australijan opena.

Kurir sport

Kurir