NADALOV STRIC PROGOVORIO O POVREDI ĐOKOVIĆA: Novak bi da odustane sa turnira, a onda sve nestane preko noći! Iznenađen sam!

Povreda najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića i dalje je tema broj jedan na Australijan openu.

Podsetimo, Novak je na meču protiv Tejlora Frica, u trećem kolu Ozi opena, nakon jednog proklizavanja na terenu doživeo neugodnu povredu mišića trbušnog zida i njegovo učešće u nastavku turnira bilo je pod ozbiljnim znakom pitanja. Ipak, Srbin je stisnuo zube, izašao na teren u osmini finala i savladao u četiri seta Miloša Raonića.

Mnogi su izrazili sumnju u povredu zbog načina na koji je uspeo da izađe na kraj sa rivalima i ubeđeni su da se najbolji teniser sveta folira.

Bivši trener Rafaela Nadala, njegov stric Toni Nadal, u kolumni za "El Pais" izneo je svoje mišljenje na ovu temu.

"Iznenađujuće je što Đokoviću smeta povreda do te mere da sumnja da li će da odustane od turnira, a zatim to nestane preko noći. Neću ja biti taj koji dovodi u pitanje da li su njegovi bolovi istiniti ili ne, to je nešto uobičajeno kod sportista, ali on ih verovatno krije manje nego što bi trebalo", smatra Nadal.

