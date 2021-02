NOVAK SE PRETVARA DA SE PREDAJE, TO JE NEŠTO ŠTO ON RADI Slavni trener uzdrmao beli sport: Otkrio zašto je povreda Srbina NAJGORA!

Jedan od najcenjenijih teniskih stručnjaka na svetu, Patrik Muratoglu, govorio je o povredi najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Njegova zanimljiva analiza, koja bi mogla da se protumači na više načina, privukla je veliku pažnju teniske javnosti.

Nakon pobede Novaka Đokovića nad Milošem Raonićem u osmini finala Australijan opena, Srbin se ponovo našao na udaru jer mnogi veruju da je folirao povredu mišića.

Francuski stručnjak, koji je radio sa Serenom Vilijams, Grigorom Dimitrovim i Stefanosom Cicipasom izneo je svoje mišljenje o ovoj situaciji.

Francuz je istakao da je Nadalu i Novaku izuzetno teško da igraju sa povredama.

"Mentalno, neverovatan je poduhvat igrati kada konstantno morate da kontrolišete svoje pokrete da ne aktivirate bolnu zonu. Novak će morati to da uradi kao i Nadal", rekao je Muratoglu za "Tennis Majors".

Poznati trener smatra da je Đokovićeva povreda dosta gora od Nadalove.

"Mislim da je Novakova povreda gora, jer se radi o abdominalnim mišićima. Abdominalni mišići se koriste prilikom svakog udarca. Mnogo igrača voli da osete manji bol tu i tamo, jer im smanjuje pritisak kada igraju. Ali ovde govorimo o velikim šampionima. Šampioni nikad ne beže od pritiska! Oni prihvate pritisak i nauče da se izbore sa njima", kaže Francuz.

Ipak, Muratoglu je uputio i kritike na račun srpskog tenisera. Ističe da Novak zna da se folira tokom mečeva, ali veruje da to nije slučaj sada.

"Nekada, tokom mečeva, Novak se malo igra sa umom protivnika kada je u problemu, radio je to mnogo puta u prošlosti. Kada je rezultat loš, on se pretvara da se predaje, da nije prisutan na meču i onda BUM! On je ponovo tu! To je nešto što on radi. Ali - Đoković ne folira povredu tokom turnira! Nijednog sekunda ne verujem da Rafa ili Novak foliraju povredu ili čine da ona izgleda ozbiljnije nego što jeste da bi skinuli pritisak sa sebe. Mislim da oni prihvataju taj pritisak i zato su oni šampioni", zaključio je Francuz.

Kurir sport

Kurir