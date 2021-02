RUS OBJASNIO SVETU KAKAV JE ČOVEK NOVAK ĐOKOVIĆ: Ispričao sjajnu anegdotu i ZAPUŠIO USTA hejterima!

Novak Đoković je šampion Melburna! Srpski teniser osvojio je treću uzastopnu titulu na Australijan Openu, devetu u karijeri.

Najbolji igrač sveta u velikom finalu savladao je Rusa Danila Medvedeva 7:5, 6:2, 6:2.

Sjajni ruski teniser nakon meča imao je samo reči hvale za najboljeg tenisera planete. Medvedev je na ceremoniji dodele nagrada ispričao jednu sjajnu anegdotu koja najbolje opisuje kakva ljudska veličina je srpski as.

"Kada sam igrao sa Novakom prvi put bio sam 500. ili 600 na listi. On je već tada bio broj jedan, mislio sam da neće pričati sa mnom jer je on bio bog za mene, bio sam stidljiv a on je prišao i pričao sa mnom, kao da smo najbolji prijatelji. Nikada taj pristup nije promenio od tog momneta kad sam bio 600. i sada", otkrio je Medvedev.

Naravno, Novak mu se odmah zahvalio na divnim rečima.

Istakao je da je Danil sjajan momak i da su se nekada dosta družili i zajedno trenirali u Monaku.

"Više me ne zoveš da treniramo zajedno. Nema te poslednjih godina", rekao je uz osmeh srpski teniser.

Kurir sport.

Kurir