FANTASTIČAN OSEĆAJ, OVO JE USPEH CELE NACIJE! Đoković: Olimpijsko zlato glavni cilj ove godine!

Najbolji teniser sveta gostovao je u "Dnevniku" na RTS-u.

Đoković je otkrio kakav je osećaj, nakon što je ispisao novu stranicu istorije tenisa

" Neizmerno sam srećan i ponosan i ovo je uspeh čitave nacije, barem tako osećam. Kada sam se probudio jutros, krenuo sam s dnevnim rutinama, znao sam da je poseban dan, ali nisam imao taj dubinski osećaj toga koliko je sve to značajno, dok nisam počeo da dobijam pozive, poruke, dok nisam zagrlio porodicu i shvatio koliko je sve ovo značajno. Mi teniseri smo na neki način programirani da razmišljamo o narednom izazovu, o narendom zadatku i dalje sam fokusiran na profesionalnu karijeru. I dalje imam veliku motivaciju i želju da nastavim da beležim vrhunske rezultate, tako da ću verovatno za nekoliko godina shvatiti koliki je ovo uspeh", počeo je razgovor Novak

foto: AP

Kad je Novak 2011 nakon osvajanja Vimbldona prvi put doša na čelo ATP liste Federer je već 285 nedelja bio na čelu karavana.

"Uvek verujem u sebe i postavljam najviše ciljeve i ambicije. Kada sam imao sedam godina sanjao sam da ću jednog dana osvojiti Vimbldon i postati broj jedan na svetu. Međutim, tada nisam razmišljao o ciljevima, to su samo bili snovi. Kao dečak sam se odmah zaljubio u tenis i trudim se da i danas osvestim tu vezu kad god izađem na teren. Godinama sam radio da bih bio danas gde sam i lagao bih ako nisam razmišljao o rekordu. Verovatno su dva najveća dostignuća koja mogu da se postignu u tenisu, da igrač osvoji što više grend slemova i najduže bude broj jedan. Imam tu privilegiju, čast i zadovoljstvo da sam mogao da ostvarim jedan od ta dva rekorda i sad radim na drugom. Naravno, svu pažnju i energiju ću usmeriti na grend slemove, to mi je najbitnije i trudiću se da prilagodim svoja kalendar tim turnirima", dodao je Đoković

Đoković je upitan i da li bi mu bilo draže da osvoji, grend slem trofej ili medalju na Olimpijskim igrama?

"Ove godine to bi bile Olimpijske igre, a generalno grend slemovi. I jedno i drugo, a ako bih morao da izabemerem to su OI. Dolaze na svake četiri godine i to je velika čast. Verujem da svaki sportista oseća veliku privilegiju i čast da predstavlja svoju zemlju na najvećoj smotri sporta. Tamo sam doživeo najlepšu emociju, pored nekih grend slemova naravno. Igranje za reprezentaciju je nešto o čemu uživam i šta mogu sutra da prepričam svojoj deci. Nadam se da ću biti zdrav i spreman", rekao je Đoković.

