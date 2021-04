ĐOKOVIĆ: Centralni teren gotovo završen, publike neće biti

Direktor ATP turnira u Beogradu, Serbia Opena, Đorđe Đoković rekao je danas da su radovi na terenima gotovo završeni i da ove godine zbog pandemije korona virusa na turniru neće biti publike.

"Pripreme za turnir idu sjajno, čelendžer počinje već ovog vikenda. Centralni stadion je maltene završen, publike nažalost neće biti, ali smo zbog televizijskog i vizuelnog efekta, kao i zbog samih igrača, digli tribine... Nadamo se da će sledeće godine biti moguće prisustvo publike", rekao je Đoković novinarima prilikom obilaska terena Teniskog centra "Novak".

Turnir u Beogradu će se održati od 19. do 25. aprila.

Na pitanje novinara da li će bar za finale biti publike, Đoković je rekao da to ne zavisi od njega, već od aktuelne situacije vezane za korona virus, kao i da je cilj sačuvati zdravlje svih učesnika i osoblja.

Na turniru će ove godine pored Novaka Đokovića, prvog tenisera sveta, igrati i četvrti teniser sveta Austrijanac Dominik Tim.

"Ponosni smo što će ove godine igrati Novak Đoković, ali i Dominik Tim, koji se vraća na terene nakon kraće pauze. Tu su još i Mateo Beretini, Gael Monfils, ovogodišnja senzacija Aslan Karacev, a pored njih igraće i naši teniseri Dušan Lajović, Miomir Kecmanović, Laslo Đere", rekao je Đoković i dodao da će igrači biti u izolaciji, u hotelu.

Turnir će, kako je rekao, imati i humanitarni karakter, tako što će svakim odserviranim as udarcem, određen iznos novca biti doniran u humanitarne svrhe.

Na pitanje da li je naredni cilj organizacija ATP 500 turnira, Đoković je rekao da je to svakako cilj, ali da ništa nije zagarantovano.

"To je definitivno cilj, ali ništa nam nije zagarantovano, to je sada do nas na koji način ćemo se da se pokažemo kao organizatori. Veliki deo toga je do poštovanja svih mera, koje je propisao ATP, a one su dosta stroge ove godine", rekao je Đoković.

Beta