ĐOKOVIĆA PITALI ZA OCA SRĐANA KOJI ČESTO KRITIKUJE FEDERERA: Volim svog oca, ali ne mogu da se uvek složim s njim

Najbolji teniser sveta Novak Đoković vratio se na teren posle dva meseca i u drugom kolu Monte Karla savladao Janika Sinera sa 6:4, 6:2.

Po završetku meča, Đoković je odgovarao na pitanja vezana za meč, ali i neka koja nisu imala veze sa duelom sa "novim Novakom".

Jedno od njih se odnosilo na Srđana Đokovića. Upitan je Novak da li mu smetaju intervjui njegovog oca, koji često javno kritikoju Rodžera Federera.

"Volim svog oca. Uvek mi je pružao veliku podršku, pogotovo na početku karijere. Ali ne mogu da utičem na ono što on priča. Svako je slobodan da kaže šta misli. Moram to da prihvatim i poštujem. Moj otac je strastven čovek, voli me i brani me. Znam da to radi sa najboljim namerama. Možda svi radimo ili pričamo nešto zbog čega drugi mogu da se uvrede. Ali biću uz oca uvek, mi smo porodica. Pokušaću da ga zaštitim. Mada ne mogu da kažem da sam saglasan sa svime što kaže", zaključio je Novak.

Đokovića u osmini finala mastersa u Monaku čeka duel sa Danijelom Evansom.

Kurir sport