NISAM SE NIŠTA PITAO: Dušan Lajović realan posle poraza na Rolan Garosu

Posle četiri odigrana seta 4:6, 3:6, 6:0, 2:6, ispao je od Nikoloza Basilašvilija.

"Iskreno, taj treći set koji sam dobio, mnogo toga je zavisilo od mene. Mnogo više zavisi od Basilašvilija kada igrate protiv njega, što se videlo u meču. Ja sam dobro krenuo, poveo, ali je on našao svoju igru i održao je taj nivo dva seta, a ja sam to iskoristio i da budem tu na terenu. U četvrtom setu je opet krenuo da igra u svom stilu i jako dobro i bilo je teško bilo šta uraditi. Nisam igrao dobro, mučio sam se da ostanem u svakom poenu. On udara iz sve snage i oduzimao mi je vreme da na bilo koji način kreiram, pa sam se samo branio. On je to iskoristio i pogađao. U trećem setu je napravio jako puno grešaka i samo je digao ruke, pa je bilo 6:0, samo zato. Ipak, kada se lomio rezultat igrao je dobro i pobedio"; kaže Lajović.

Na čemu će morati da radi kako bi sve popravio?

"Posle meča je trenutno teško reći kakav je plan i šta dalje. U svakom slučaju put povratka u željenu formu nije lak, kao i sve dešava se i to da imam period kada ne ide, ali se nadam da će to proći. Na meni je samo da ne pokleknem i da ovo ne traje duže nego što treba. Već i sada je to dug period. Tih par mečeva u Beogradu su mi dali malo nade da to može da se okrene", kaže Lajović.

