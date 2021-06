ĐOKOVIĆ MOŽDA NE IDE U TOKIO NA OLIMPIJSKE IGRE: Novak bi time mnogo RIZIKOVAO!

Najbolji svetski teniseri ovog leta imaju veoma zgusnut raspored.

Pored Grend slemova, igraće se i turnir na Olimpijskim igrama.

Rafael Nadal, Dominik Tim, Roberto-Bautista Agut, Denis Šapovalov, Gael Monfis samo su neki od igrača koji su već odustali od učešća u Tokiju.

Da li će i Novak Đoković njihovim stopama?

Najboljem srpskom i svetskom igraču olimpijsko zlato je jedini veliki trofej koji mu nedostaje u karijeri, ali prema rečima komentatora Jurosporta Aleksa Koreče, Novak bi dobro trebao da razmisli da li će igrati u Tokiju.

"Odlazak u Japan znači promenu vremenskih zona, veću vlažnost, velike vrućine, igranje na tvrdoj podlozi posle šljake i trave, malo vremen za oporavak i za sve, zato morate da napravite izbore, jer nije lako takmičiti se u svemu. Zato nisam siguran da će Novak igrati na Olimpijskim igrama i ako to učini, zna da smanjuje šanse da osvoji US open. Ne bih se iznenadio ako Novak kaže da ne ide. Olimpijske igre su važno takmičenje, jer se održavaju na svake četiri godine i to je važno za atletičare, plivače, gimnastičare. Bitne su i za tenisere, ali ne i najbitnije. Morate da napravite prioritete. Ne radi se o tome da li želite da predstavljate svoju zemlju ili ne, to je apsudrno, samo morate da napravite prioritete", poručio je Koreča, koji je stručni konsultant "Eurosporta".

Španac smatra da je Novaku veći prioritet da osvoji kalendarski grend slem.

"Ima veliku šansu za kalendarski gren slem. Ne samo zbog Rafe i Rodžera, već zbog onoga što je uradio na Rolan Garosu što je bila jasna poruka za sve rivale. Svi su očekivali da će biti dobar na Australijan openu, znalo se da može da igra dobro na Rolan Garosu, mada nisam siguran da je iko očekivao da će odigrati tako dobro na tim dugim mečevima i da će uspeti da se vrati iz zaostatka od dva seta. Protiv Beretinija je izbacio emocije iz sebe i tada sam osetio da je spreman, jer je pokazao glad. U meču sa Rafom je skoro četiri sata držao visok nivo igre i to je najbolji pokazatelj želje da osvoji trofej. Iz dva seta minusa se vratio u finalu sa Cicipasom, a takve stvari će biti lakše na travi i tvrdoj podlozi. Ne bih se iznenadio ako osvoji i Vimbldon i US open. Biće veoma opasan", završio je Koreča.

Kurir sport