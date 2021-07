ODRASTAO SAM SA VUKOVIMA, OVO JE ENERGIJA VUKOVA! Posle pobede nad Kudlom Novak dao najjaču izavaju IKADA!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je danas u trećem kolu pobedio Amerikanca Denisa Kudlu 6:4, 6:3, 7:6 (9-7).

Đoković je bez većih problema dobio prva dva seta, onda je u trećem Kudla oduzeo servis srpskom teniseru i poveo sa 4:1, ali uspeo je Đoković da vrati brejk i da dođe do izjednačenja, pa je set uveden u taj-brek. Opet je Kudla bolje krenuo, poveo 4:1, ali je najbolji teniser sveta vezao pet poena i došao do meč lopte, koju nije iskoristio. Usledila je set lopta za Kudlu, koju nije uspeo da realizuje na servis Đokovića, ali zato je Đoković iskoristio drugu meč loptu za plasman u osminu finale, posle dva sata i 19 minuta igre.

Nakon drame u trećem setu Nole je dao kratku izjavu na terenu.

"Mislim da je to zaštitni znak svakog sportiste, barem bi trebalo da bude. To je nešto što uvek pokušavate da uradite, pogotovo na najvećem turniru na svetu i to je Vimbldon za mene, najveći turnir na svetu o kom sam sanjao još od malena. Čestitam Kudli, on je sjajan momak i na terenu i van njega i želim mu sve najbolje. Igrao je odlična tri seta i malo nije imao sreće u taj brejku, opustio se i ja sam pronašao način da pobedim"

foto: Profimedia

Odakle životinjska glad za pobedom sa 34 godine

"Mislim da su to geni. Moja porodica i način na koji sam odrastao u teško vreme za moju zemlju, neuspeh nikada nije bio opcija ni za mene ni za moju porodicu i uvek smo pronalazili način da preživimo. To je ojačalo moj karakter i deo toga dolazi što sam mnogo vremena proveo trenirajući sa vukovima i ovo je energija vukova"

Ovo je 55. put da Đoković igra osminu finala...

"Nikada ne razmišljam o tome, sve mora da se zasluži i ja sam neko ko ima holistički pristup prema života sve što uradite van terena ima uticaj na terenu, ne računam svaki rezultat i svaki broj to je posao mojih agenata ja se trudim da budem u sadašnjosti, iako zvuči kliše..."

