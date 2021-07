PROVOCIRALI SU ME, POKAZAO SAM IM GDE IM JE MESTO! Novak Đoković na konferenciji odgovorio londonskoj publici BEZ DLAKE NA JEZIKU

Branilac titule na londonskom Vimbldonu srpski teniser Novak Djoković plasirao se danas u osminu finala tog grend slem turnira, pošto je pobedio 114. tenisera sveta Amerikanca Denisa Kudlu posle tri seta, 6:4, 6:3, 7:6.

Đoković je na kraju meča govorio o svom detinjstvu i načinu na koji se uspeo kao svetski broj jedan i novinare je zanimalo da li je sebe viđao kao autsajdera.

"Zavisi kako gledate na to. Ja sebe ne vidim kao autsajdera, moj put je bio drugačiji nego ostalim teniserima i ja nisam zapravo želeo da se žalim, nije mi krivo ni zbog čega što se desilo, već sam zahvalan na svemu pošto sam zbog toga postao ono što sam danas. To me je naučilo da budem jak, da se borim i da nikada ne odustajem ma kloliko bilo teško. To je život, ne ide uvek sve kako treba. Kudla se borio kao lav, odigrao je sjajno svaki poen i dobio čini mi se četiri gema u nizu, pa sam malo usporio tempo i pronašao način da ga pobedim. Udarci su mu bili ravni, a poznato je da se odlično kreće čak i na podlozi kakva je trava. Kudla je jako dobar igrač i ja nisam previše zadovoljan svojom današnjom partijom. Pogotovo servisom, to je moje jako oružje i danas nije bilo tako", objasnio je Novak Đoković.

foto: Profimedia

Posle jednog poena na kraju si slavio malo agresivnije, vikao si, režao... Da li je to zbog publike koja ti nije pružila mnogo podrške?

"Ne. Vidite, u žaru borbe se takve stvari dese. Emocije, stres, pritisak, sve što se desi na terenu se ispolji. Nekada možda deluje da pokažemo previše i to se meni danas dogodilo", rekao je Đoković i dodao:

"Vidi, da budem iskren, to nije nešto što ljudi ne vide. Činjenica je da ja 90 posto mečeva, ako ne i više, igram i protiv protivnika i protiv stadiona. Retko gde dobijam više podrške od svog protivnika. To je nešto na šta se jesam navikao, ali s druge strane, čovek sam, imam emocije, i naravno da se desi da me neko izbaci iz takta i da me iznervira, kada me provociraju. Bilo je nekoliko njih, ali ne bih sada o tome. Ta burna reakcija je bila možda burnija nego što bi trebalo da bude, ali morao sam to da izbacim iz sebe, i da im pokažem gde im je mesto," zaključio je Nole.

