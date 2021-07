DA SE NAJEŽIŠ! Kakve reči Novaka Đokovića: Uvek ću biti tu za Srbiju!

Novak Đoković govorio je o nasilju na društvenim mrežama i planovima za Olimpijske igre.

Đoković se plasirao u osminu finala Vimbldona gde će igrati sa Kristijanom Garinom. Što se tiče Garina, on se nedavno povukao sa Olimpijskih igara i dobio je mnogo negativnih komentara na društvenim mrežama, pa je Novak upitan za stav o takvim stvarima.

"Nisam previše upoznat sa situacijom Kristijana Garina, čak sam prvi put sada čuo da prolazi kroz to i žao mi je. Živimo u eri interneta, društvenih mreža i ljudi se često na loš način izražavaju tim putem. To je ozbiljan problem, mnogo ljudi doživi nasilje i to često zna da izazove depresiju kako kod dece, tako i tinejdžera ali i u nekim ozbiljnijim godinama. Svi mogu da imaju društvene mreže, da troluju, vređaju, pišu šta žele i teško je izolovati se od toga. Moramo da zaštitimo ljude, ali i sebe i ne samo zbog Kristijana nego zbog svih. To je globalni problem", rekao je Novak Đoković.

foto: Profimedia

Koliko si uzbuđen zbog Olimpijskih igara u Tokiju i koliko si motivisan za Zlatni Slem?

"Vrlo sam motivisan da dođem na Olimpijske igre i borim se za zlato, imam najviše ambicije. Olimpijske igre se održavaju na svake četiri godine i to je najveći događaj u istoriji sporta. Naravno, predstavljati svoju zemlju je najveća čast i privilegija. Uvek ću biti tu za Srbiju i srpski tenis. Ove godine sam fokusiran na Grend Slemove i Olimpijske igre, to sam rekao i na početku sezone. Voleo bih da osvojim i Vimbldon, to je moja želja i to je moj cilj, a posle toga nemam mnogo vremena. Moram da se spremim i odmorim kako psihički tako i fizički. Radio sam to ranije, nadam se da mogu opet", poručio je svetski broj jedan.

Kurir sport