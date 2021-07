KLJUČNA ŽENA U RAFINOM ŽIVOTU Nadalova SESTRA iz senke stoji iza njegovih uspeha, imaju SPECIJALNU VEZU, a spojila ga je sa Ćiskom

Ljubav brate i sestre između Rafaela Nadala i Marije Izabel Nadal je nešto posebno.

foto: Pritnscreen/Instagram

Ona privlači posebnu pažnju fotoreportera na tribinama tokom mečeva na kojima bodri brata.

Izabel stoji iza Nadalovih uspeha na profesionalnom nivou, ali je kreator i njegove sreće u privanom životu.

foto: Pritnscreen/Instagram

Upravo je Nadalova sestra bila "provodadžija" njegove veze sa Ćiskom, koja je posle 14 godina zabavljanja krunisana brakom.

Ćiska i Izabel su zajedno išle u školu, a pošto je Nadal uvek zvao svoju tri godine mlađu sestru da izlazi s njim, tako je upoznao i sadašnju suprugu.

foto: Pritnscreen/Instagram

Pored toga što bratu pruža podršku, ona je deo i njegove fondacije u kojoj je zadužena za poslove marketinga.

foto: Pritnscreen/Instagram

Maribel je jedno vreme i živela s Nadalom u posebno izgrađenom delu kuće. Bilo je to u periodu kada su se njegovi otac i majka razveli. To je žestoko uticalo na Nadala 2009. godine, a na to su se nadovezale i povrede s kolenima.

foto: Pritnscreen/Instagram

Nadal je to teško podneo, ali u tom momentu je uz njega sve vreme bila sestra, sa kojom je počeo da živi odvojeno od roditelja.

foto: Pritnscreen/Instagram

(Kurir sport)