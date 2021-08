HOLIVUDSKA GLUMICA OBJAVILA FOTKU SA NOVAKOM: On je tako drag momak!

Američaka glumica Rebel Vilson objavila je na svom Instagram profilu staru fotografiju na kojoj pozira sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem.

Rebel je imala dosta problema sa viškom kilograma, pa je odlučila da promeni životne navike i uspela je da smrša čak 30 kilograma za godinu i po dana.

Njena fotografija sa Novakom nastala je u periodu kada nije vodila računa o ishrani.

"Pronašla sam ovu staru fotku u svojim mejlovima i rekla: Vau! Sećam se da je to bilo kad sam bila najnezdravija – imala sam višak kilograma i previše jela nezdravu hranu. Hranom sam otupljivala emocije. Moj otac je preminuo od srčanog udara i bilo je to tako tužno doba. Nisam o sebi imala visoko mišljenje i nisam se cenila koliko je trebalo" napisala je Rebel u svojoj emotivnoj objavi.

"Ovo je snimljeno na humanitarnom turniru u tenisu (P.S. Novak Đoković je tako drag momak) – uprkos tolikim bolovima. Sad se osvrćem na tu devojku i tako sam ponosna na ono što je postala i postigla. Samo želim da ohrabrim sve one koji se bore s viškom kilograma. Osećam te. Znam kako je to. Ali nikad nije kasno da počnete da se poboljšavate i pokušavate da budete najbolja verzija sebe. To nije trka i nije takmičenje – radi se o tome da poštujete sebe i radite ono što je najbolje za vas. Pa ako ste napolju i čitate ovo danas, samo sam htela da vam kažem: nasmešite se i pokušajte da budete aktivni! Volim vas", dodala je glumica.

Kurir sport