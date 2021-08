RUSKINJA ODBRUSILA VELIKOM NOVAKOVOM RIVALU: Ne plašim se tebe, tvog NOVCA, porodice i ADVOKATA!

Najpre je Olga optužila velikog Novakovog rivala za zlostavljanje , Zverev je odgovorio da je sud presudio u njegovu korist, a sada se saga nastavlja.

Opet se oglasila Olga i poslala jasnuporuku bivšem dečku.

„Ne plašim se tebe, tvoje porodice i tvojih advokata, koji su zabranili nemačkim medijima da objavljuju moju priču, ali su posle tvoje izjave napisali desetine članaka o tome kako si me pobedio na sudu tužbom za klevetu.

foto: Profimedia

Zašto ja nisam obaveštena o tome da smo bili na sudu? Zar tvoji advokati nemaju moj broj?

Sav tvoj uspeh i novac ti neće pomoći da me ućutkaš i ti to dobro znaš. Ono što sam ja rekla je istina, a ti pokušavaš da na sudu pobediš lažima? Dobar pokušaj da me zaplašiš, ali ja nemam čega da se plašim“. napisala je Šaripova.

