VAKCINACIJA JE LIČNA STVAR POJEDINCA! Đoković: Svako odlučuje za sebe!

"Šest meseci odsustva sa turnira prošle godine nije bilo lako preživeti u našem ekosistemu, ali tako je bilo i u drugim sferama života. Ljudi širom sveta se muče, vraćaju se u svoje zemlje, svojim porodicama, pokušavaju da rade svoj posao i vrate se u normalu, u uobičajene okolnosti i uslove pod kojim su radili i ranije", rekao je Novak.

Đoković smatra da svako treba samostalno da odluči da li će primiti vakcinu ili ne.

"Želimo svi da svaki turnir bude sa punim kapacitetom publike, ali čini se da to još nije moguće. Nisam u poziciji da debatujem, niti sam ekspert za to zašto još nemamo pun kapacitet, kao ni o tome da li će vakcine pomoći ili ne. Moj osećaj je da bi to uvek trebalo da bude lična odluka, oko toga, da li da se vakcinišete ili ne. Svakako da to podržavam, da li neko želi vakcinu ili ne, to je njegova stvar i nadam se da će tako i ostati", zaključio je Đoković

Bivši šampion Vimbldona, Australijanac Pat Keš, nedavno je rekao kako uopšte nije za vakcinaciju igrača, isto misli i Stefanos Cicipas.

Kurir sport